Emekli Albay Özçoban'dan FETÖ tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) kumpas kuran Paralel Yapı, Ergenekon, Balyoz ve Amirallere Suikast gibi davalarla ordu mensuplarından çoğu muvazzaf yüzlerce askeri mahkum etti.

Hilelerin ortaya çıkmasıyla çöken davaların ardından bu kez karşı davalar açıldı ve mahkemeler mağduriyetlerin giderilmesi için milyonluk tazminat kararları aldı. Emekli General Engin Alan 1 milyon 363 bin TL tazminat kazanırken, toplamda 6 farklı davada devlet 4 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Paralel Yapı’nın kurduğu kumpasların faturası olan tazminatların, devlet yerine Fethullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) tahsil edilmesi gerektiğini savunan Balyoz Davası mağduru emekli Albay Hüseyin Özçoban, Star’a yaptığı açıklamada, kazandığı 300 bin TL’lik tazminat hakkında, “Devletimizin parasında gözümüz yok. Devlet bu tazminatı, cezaya karar veren hakimden, kumpası kuran FETÖ’nün başı Fethullah Gülen ve ekibinden almalı” dedi.

YASA ÇIKARILSIN

Asker arkadaşlarıyla birlikte, “tazminatları devlet değil, FETÖ ödesin” görüşünü savunduklarını belirten Özçoban, konuyla ilgili yasa çıkarılmasını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben kurmaydım. Kendi adamlarını terfi ettirmek için FETÖ bana kumpas kurdu. Oyunu fark edip itiraz ettiğimizde, ‘Yanlışlık varsa gidin AHİM’e tazminatınızı alın’ demişlerdi. Onlara, ‘Biz, devleti gidip AHİM’e şikayet etmeyiz’ dedik. Bugün kumpas ortaya çıktı. Mağdur askerler olarak tazminat paraları hususunda devletin kasasından tek kuruş çıkmasını istemiyoruz. Tazminatlar, FETÖ kumpasını kuran Gülen başta olmak üzere ona destek veren, karara imza atan bilirkişi, hakim, savcı ve onay veren Yargıtay üyelerinden alınsın.”

293 KİŞİ YARGILANDI

Kendi adamlarının önünün açılması için TSK’da kumpas davalarla tasfiye operasyonu gerçekleştiren FETÖ, hedefleri doğrultusunda terfi sıralamasını değiştirdi. MİLGEM gibi milli projelerin önünü tıkayarak Türkiye’yi savunmasız bırakıp dışa bağımlılığı arttıran FETÖ’nün, 17-25 Aralık Darbe girişimine hazırlık için kurduğu tuzak davalar bir bir ortaya çıktı. Paralel medya organlarını tetikçi olarak kullanan örgüt, çoğu muvazzaf general 293 askeri Balyoz’dan yargıladı. Mahkemelere bavulla getirilen belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca, Mehmet Baransu tutuklandı, Balyoz’dan ceza alan askerler ise serbest kaldı. Paralel kumpasın ortaya çıkmasıyla tazminat davaları birbirini izledi. Mağdur edilen askerler tazminat davası açtı. Talep edilen rakamlar 700 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişti. Bugüne kadarki 6 davada tazminat miktarı 6 milyon TL’ye yaklaştı.

TAZMİNAT KAZANANLAR

Balyoz Davası: E. Korgeneral Ayhan Taş 1 milyon 250 bin TL

Balyoz Davası: E. Korgeneral Engin Alan 1 milyon 363 bin TL

Kozmik Oda : E. Albay Yusuf Akal 60 bin TL

Kozmik Oda: Astsubay Ahmet Boran 35 bin lira TL

Balyoz Davası: Albay Yusuf Kelleli 1 milyon 55 bin TL

Balyoz Davası: E. Albay Hüseyin Özçoban 300 bin TL

HAKİME RÜCU LAZIM

Tazminat kazanan askerlerin avukatlığını yapan Mahir Işıkay, “tazminatların yanlış karar veren hakimden alınmasını istiyoruz. Bunun için hakime rücu edilmesi gerekir. Bu durum AB’ye uyum yasasında vardı ama sonradan Paralel Yapı propagandasıyla MehmetHaberal’ın kazandığı tazminatla birlikte değiştirildi. Şimdi yeniden gelmesi gerek. Vatandaş değil, hakim cezayı ödemeli” dedi.

Erdinç Akkoyunlu - Star