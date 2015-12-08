Eksi 15 Dereceyi Gördüler

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yüksek basınç sistemi etkisi altında olan bölgede, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olması bekleniyor.

Bölgede gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sıfırın altında olmak üzere hava sıcaklıklarının, dün gece Ağrı'da 6, Erzurum'da 11, Ardahan'da 12, Iğdır'da 6, Erzincan'da 8 dereceye kadar düştüğü bölgede, günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfırın altında 1, Ardahan ve Kars'ta da sıfır derece olması bekleniyor.

Kar yağışının durduğu bölgede, kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum'da 4, Ardahan veKars'ta 3santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, sorumlukluk sahasının genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 ila 23 derece arasında olması beklendiğinden, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları ile birlikte yer yer sis ve pus yaşanabileceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklar karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Bu arada, Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 29 mahalle ve köy yolunun açılmasıyla bölgede kapalı yol kalmadı.

Kaynak : AA