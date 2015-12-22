Ekmek zammı var mı? Ekmek Ne Kadar? Ekme Kaç Para? Ekmeğe Zam Geldi mi?

Ekmeğin fiyatı tartışmaları devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bir araya gelen Tüfenkci, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğin fiyatında bir değişiklik olacaksa fiyatının 1.25 TL’yi geçmeyeceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Balcı Bakan Tüfenkci'ye hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

1.5 LİRA İFADESİ GERÇEK DEĞİL

Ekmek fiyatlarının 1,5 lira olacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, fırıncıların halkın alım gücünü göz önünde bulundurduklarını anlatan Balcı, "2,5 yıldır ekmek fiyatlarında bir değişiklik yok. 250 gram ekmeğin 1,5 lira olacağı ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bu 2,5 yıl süre içerisinde girdilerimizin artmasıyla bir fiyatdeğişikliği olacaksa dahi 1 lira 25 kuruşun üzerinde olmayacağının altını çizerek ifade edebiliriz" diye konuştu. Ekmek israfının önlenmesine yönelik çalışmalarla günde 1 milyon 100 bin ekmeğin israf edilmesinin önüne geçildiğini bildiren Balcı, israfın fırınlarda başladığını, bunun için fırın enflasyonunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

