Ehliyet Sınavı Sonuçları - 2015 Direksiyon Sınavı Tarihleri Ne Zaman? - Güvenli sürüş için Öneriler - Geri Park Etme - Araba ile paralel park nasıl yapılır?

29 Ağustos 2015'te yapılan ehliyet sınavı sonrası sürücü adayları şimdi direksiyon sınavı telaşına düştüler . direksiyon sınavı ne zaman ? Tarih belli oldu mu? MEB tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavdan 70 puan alan adaylar ehliyet belgesini alabilirler. Direksiyon sınav tarihlerini haber imizde sizlerle paylaştık.





2015 Ehliyet sınav sonuçları açıklanmasıyla direksiyon sınav tarihleri merak konusu oldu. 29 Ağustos ehliyet sınav sonuçlarına haberimizde ulaşabilirsiniz. MEB tarafından yapılacak olan direksiyon sınavı tarihleri haberimizde. Yazılı sınavdan 70 puan alan adayları sürücü belgesini alabilmeleri için direksiyon sınavından da geçer not almalı gerekmektedir. Peki Eylül direksiyon sınavı ne zaman 2015?





2015 EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR





Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen Ehliyet sınav sonucunu öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr/meb_ sinav index.php internet sitesinden öğrenebilirler. Sisteme giriş yapılınca, Milli Eğitim Bakanlığının ana sayfasında sınavlar bölümü seçilmelidir. Açılan seçeneklerden Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınav Duyuruları bölümü seçilmelidir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu bölüme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Bütün bölümlerden 70 ve üzeri not alanlar 2. sınav olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Direksiyon sınavından da geçen sürücü adayları ehliyetini alabilirler. Direksiyon sınavından geçmek için aracı tek seferde park etmesi, aracı sınav esnasında hiç stop ettirmemesi ve yokuşlarda el freni kullanmadan aracı kaldırması gerekiyor.





Direksiyon sınavında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar





Koltuk ve ayna ayarlarını yap.Emniyet kemerini tak.

Vites kolunu boşa al.Kontak anahtarını çevirerek aracını çalıştır.

Debriyaj pedalına basarak vitesi Bir'e al .

Aracın kalkış yönüne doğru sinyalini ver.ve El frenini indir.

Hareket edecek olan aracının debriyajını yavaş yavaş gevşeterek hafif gaz vererek kalk.

Gaz pedalına bas,araç devrini aldıktan sonra debriyaj pedalına basarak vites kolunu İki'ye al.

U dönüşü yapmak için gazı kes vites kolunu bire al dönüş yapacağın yöne doğru sinyalini ver,orta dikiz aynandan aracının arkasına bak yol müsait ise dönüşünü yap.

U dönüşü bitiminde direksiyon hakimiyetini bozmadan yolun sağ şeridini takip et.

aracı (sağa) yanaştırırken sağ sinyalini ver.

Duruşlar (Park) için debriyaja bas geri görme aynasına bak müsaitse frene bas.

aracı terketmeden önce vites kolunu boşa al emniyet kemerini çıkar ve El frenini çek.

aracı terk ederken vitesi 1 e alın.

Araçtan inerken sol aynayla arkanı mutlaka kontrol ederek çık





Güvenli sürüş için Öneriler





Koltuğu, elinizi uzattığınızda bileğiniz direksiyonun en üst kısmına uzanacak konuma ayarlayın ve simetrik olarak, saat 3 ve 9 konumlarında tutun.

Aracı hareket ettirmeden ve durdurmadan önce her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edin.

Araç kullanırken sürekli dikkatli olun ve genellikle sağ tarafa dikilmiş olan trafik işaretlerini asla gözden kaçırmayın!

Trafik işaret levhalarındaki hız sınırlarının müsaade edilen maksimum hızlar olduğu unutulmamalı.

Yokuşları, çıkabileceğinizi tahmin ettiğiniz vitesle inin. Yokuş aşağı inişlerde asla vitesi boşa almayın.

Şehirlerarası yollarda başka araçlara çok yaklaşmazsanız, onların yapacağı kazalara karışmamış olursunuz.

Aynalarınıza sık sık göz atın.

Hız yapanları yavaşlatmaya da çalışmayın

Kısa süreli de olsa, aracınızı terk ederken güvenceye alın.

Yaklaşan farlara fazla bakmayın. Bakışınızı yolun sağ kenarına yoğunlaştırın.

Geçişler dışında sol şeridi boşaltın.

Uykulu iken araç kullanmayın.

Gözleriniz bir noktada sabit kalıyorsa bu tehlike işaretidir.





Geri geri park etme





İki otomobil arasına dik şekilde park etme ihtiyacı daha çok otoparklarda yaşanır. Burada önemli olan şey, önden girmemek daha ziyade geri geri park etmektir. Çıkışta da işimizi kolaylaştırır. Dik park ettikten sonra geri geri çıkarken arkadan gelen araçları görme şansınız olamaz.





Sürücü en başta boşluğu iyi tespit etmeli, aracın kapılarının açılmasında sorun olmayacak kadar boşluk olması kontrol edilmelidir. Park edilecek bölgenin yanındaki araçların büyük ya da hasarlı eski model olmadığından emin olunmalıdır. Çıkış sırasında aracınıza çarpabilir ya da size sorun yaratabilirler.





Park edilecek araçların arasına yaklaştığımızda, aracın burnunu sağa doğru götürmek, sol dikiz aynasından sol arka taraftaki köşeyi görmeye çalışmak gerekmektedir. Daha sonra direksiyonu tam sol yaptığınızda, arkayı kontrol ederek yaklaşmalısınız. Eğer ki diğer araca çok yaklaştıysak ve açı istediğimiz gibi olmadıysa, aracımızı tekrar biraz ileri alıp geri getiririz. Direksiyonu, sağ ve sola eşit boşluk bırakacak şekilde ayarlayıp, yavaş yavaş geri gelmeye çalışırız. Arka park yerinin temiz olduğunu da önceden kontrol etmiş olmamız faydalı olacaktır. Mümkünse dışarıdan birisinin yardımcı olmasını tercih ederiz. Park sensörü olan araçlarda da arka tarafta bir engel olup olmadığı sinyal sayesinde öğrenilebilir. Yandaki araçların kapı kolu sizin kapı koluna eş değer mesafeye geldiğinde artık park etme işlemini tamamlayabilirsiniz.





Seyir halinde gidiyorsunuz ve sağ tarafta araçların arasında park etmek için bir boşluk arıyorsunuz. Uygun boşluğu fark etmek için, iki aracın arasına doğru yaklaşmak ve aracımızın boyundan biraz daha fazla yer olup olmadığını kontrol etmekte yarar vardır. Daha dar yerlerde de park edilebilir ancak bunun için daha fazla zaman ve manevra gerekir. Özellikle akan şehir içi trafiğinde, trafiği bloke etmek veya aniden durmak da çok tehlikelidir.





Araba ile paralel park nasıl yapılır?





O yüzden öncelikle dörtlü ikazları yakarak park etme niyetinizi belli edebilirsiniz. Sağ sinyalle cebe girerek önce o cepte trafiğin akmasını sağlayabilirsiniz. Trafik müsait olduğunda ise ileri çıkıp tekrar geriye doğru paralel geri manevra ile park işlemini yapabilirsiniz.





Park edeceğimiz yerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra, öndeki aracın yanına doğru yaklaşık 25 - 30 cm. bir mesafeyle yaklaşmak gerekir. Onunla aynı seviyeye geldikten sonra, direksiyonu tam sağ çevirip geriye doğru manevra yaparız. Bu sırada sol aynadan akan trafikte bize tehlike yaratacak araç olup olmadığına bakmak faydalıdır, eğer araç varsa hareketi ertelemek gerekir. Araç olmadığı durumda, manevrayla arabayı geriye doğru alırız. Sürücü tarafı sağımızdaki aracın burnuna doğru geldiğinde, direksiyon düzeltilir, kısa bir mesafeyi çapraz ama direksiyon düz bir şekilde almak gerekmektedir. Sağ aynayı da biraz aşağıya kapayarak daha iyi bir görüş sağlamaya çalışıp, arka sağ lastiğimiz kaldırıma değmeden, direksiyonu tam sol yapıp ön tarafı da çarpmadan döndürme şansımız olacaktır. Arka taraftaki mesafeyi kontrol edip, son düzeltmeyi de direksiyonu sağa çevirerek yapmak mümkündür.



