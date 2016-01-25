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Ehliyet değişim fiyatı ne kadar? Yeni ehliyet fiyatı ne oldu?

Ehliyetini değiştirmek isteyenler almak için sağlık belgesine 50 TL ödemek zorunda olduğu bilgisi alındı, Ehliyet değişim fiyatı ne kadar? Yeni ehliyet fiyatı ne oldu? gibi bilgilere haber detayımızda bulabilirsiniz

Ehliyet değişim fiyatı ne kadar? Yeni ehliyet fiyatı ne oldu?

 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikle şuanki sürücü vesikalari 1 Ocakta 2016'dan bu yana değiştirilmeye başlandı.Vatandaş elindeki sürücü dokümanını 5 yıl içerisinde yeni tip ehliyetle değiştirmek zorunda.



50 LİRALIK RAPOR ŞART


Yeni ehliyetler beynelmilel olduğu için öbür ülkelerde de geçecek. Ehliyetlerini değiştirmek talep eden sürücülerden biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izi isteniyor. Ehliyet değişimi için istenen sağlık raporunu almak ise en az 50 liraya mal oluyor.

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