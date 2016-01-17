EGM - GİB Mobese Araç Plaka No İle Borç Sorgu - Plaka No ile Borç Ceza Sorgula - MTV Trafik Cezası Borç Sorgula

Aracınız Mı var Borcunun olup olmadığını öğrenmek Mi istiyorsunuz işte borç sorgulama. EGM trafik sorgulaları resmi internet sitesinden giriş yaparak sorgulamalar kısmında bulunan sayfadan size ait tüm borçları sorgulayabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama bölmüünde size ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Sorgulama yapacak olan kişinin kimlik bilgilerini girdikten sonra doğrula butonuna basıyorsunuz ve sorgulama işlemlerinizi online olarak yapıyorsunuz.