EGM - GİB Mobese Araç Plaka No İle Borç Sorgu - Plaka No ile Borç Ceza Sorgula - MTV Trafik Cezası Borç Sorgula

Aracınız Mı var Borcunun olup olmadığını öğrenmek Mi istiyorsunuz işte borç sorgulama. EGM trafik sorgulaları resmi internet sitesinden giriş yaparak sorgulamalar kısmında bulunan sayfadan size ait tüm borçları sorgulayabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama bölmüünde size ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.
MTV Borcu Sorgulama hizmeti herhangi bir motorlu taşıtın MTV borcunu sorgulamak için verilen hizmettir.
Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne
MTV PLAKANOTESCİLTARİHİ TCKNO(VKNO) yazıp 1189 'a gönderir.
Örnek: MTV 06GIB89 31012007 12345678912
Gelen Yanıt "2008/1-2 2007/ 1-2 2006/1-2 e ait toplam borcunuz ......TL dir. Ayrıntı için MTV AYRINTI yazıp 1189 'a gönderiniz. (en fazla 4 SMS)" şeklinde olacaktır.
Ayrıntı için;
Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne MTV AYRINTI yazıp 1189 'a gönderir.
Gelen Yanıt,
"2010/1 için...TL,
2009/2 için...TL,
2009/1 için...TL,
2008/2 için...TL,
2008/1 için...TL,
2007/2 için...TL,
2007/1 için...TL,
2006/2 için...TL,
2006/1 için...TL,
toplam......TL borcunuz vardır." olacaktır.
MTV nedir?
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) yılda iki kez ödenmek üzere motorlu taşıtlar vergisine tabidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır?
MTV, 1/1/2010 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre hesaplanır.
Aracımın yaşını nasıl hesaplarım?
Aracınızın yaşını ilgili MTV ödemesinin ait olduğu yıldan, aracınızın modelini çıkartıp sonuca 1 ekleyerek bulabilirsiniz. Örneğin 2010 model bir aracınız varsa 2016 yılı MTV ödemesi için araç yaşını 6 (2016-2010 1=6) olarak seçmelisiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisini nasıl öderim?
Motorlu taşıtlar verginizi, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz bankalardan herhangi birine nakit olarak ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı Internet Vergi Dairesini kullanarak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.
MTV hesaplamak için bu linki kullanabilirsiniz
MTV Borcu Sorgulama hizmeti herhangi bir motorlu taşıtın MTV borcunu sorgulamak için verilen hizmettir. Motorlu Taşıt vergisi sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını haberimizde sizlerle paylaştık.