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Ece Erken'in dadı ücreti polemiği sürüyor verdiği gerçek ücret ortaya çıkdı
Ünlü sunucu oğlu Eymen için Filipinli bir dadı tutmuş ve hakkında çıkan 5 bin TL maaş verdiği haberi bir anda sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girmeyi başarmıştı. Ece Erken ise bu haberi yalanladı, dadıya verdiği aylık ücretin ise 3 bin TL olduğunu söyledi
22 Aralık 2015 Salı 17:54
Ünlü sunucu oğlu Eymen için Filipinli bir dadı tutmuş ve hakkında çıkan 5 bin TL maaş verdiği haberi bir anda sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girmeyi başarmıştı. Ece Erken ise bu haberi yalanladı, dadıya verdiği aylık ücretin ise 3 bin TL olduğunu söyledi
Erken'in, Filipinli dadıya 5 bin lira değil, 3 bin lira ödediği ortaya çıktı. Firmanın sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Dadı bin dolar alıyor." dedi.
Ece Erken'in, Filipinli dadıya 5 bin lira değil, 3 bin lira ödediği ortaya çıktı. Firmanın sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Dadı bin dolar alıyor" dedi. Eşi Serkan Uçar'dan boşanan Ece Erken, oğlu Eymen'e Filipinli bir bakıcı tutmuştu. Ünlü sunucunun, bakıcıya 5 bin lira maaş verdiği iddia edilmişti.
5 BİN LİRA MAAŞ YALANLANDI
Filipinli bakıcıyı ayarlayan şirketin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Ece Erken, yeni işe başlayan dadıya aylık 5 bin lira maaş vermeyi kabul etti" haberlerini yalanladı.
3 HAFTA ÖNCE GELMİŞ
"Ece Erken'e hizmet veren bakıcıyı üç hafta önce Filipinler'den getirdik ve aylık bin dolara anlaştık. Çıkan dedikodular yüzünden bakıcı hizmeti verdiğimiz birçok ünlü isim fiyatların yükseldiği endişesiyle aradı"
Karakuş; dadıların çalışma vizelerini aldıklarını ve SGK'larını yaptırdıklarını da söyledi.
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