Ece Erken'in dadı ücreti polemiği sürüyor verdiği gerçek ücret ortaya çıkdı

Erken'in, Filipinli dadıya 5 bin lira değil, 3 bin lira ödediği ortaya çıktı. Firmanın sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Dadı bin dolar alıyor." dedi.

Ece Erken'in, Filipinli dadıya 5 bin lira değil, 3 bin lira ödediği ortaya çıktı. Firmanın sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Dadı bin dolar alıyor" dedi. Eşi Serkan Uçar'dan boşanan Ece Erken, oğlu Eymen'e Filipinli bir bakıcı tutmuştu. Ünlü sunucunun, bakıcıya 5 bin lira maaş verdiği iddia edilmişti.





5 BİN LİRA MAAŞ YALANLANDI

Filipinli bakıcıyı ayarlayan şirketin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, "Ece Erken, yeni işe başlayan dadıya aylık 5 bin lira maaş vermeyi kabul etti" haberlerini yalanladı.

3 HAFTA ÖNCE GELMİŞ

"Ece Erken'e hizmet veren bakıcıyı üç hafta önce Filipinler'den getirdik ve aylık bin dolara anlaştık. Çıkan dedikodular yüzünden bakıcı hizmeti verdiğimiz birçok ünlü isim fiyatların yükseldiği endişesiyle aradı"