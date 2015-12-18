Ece Erken oğlu Eymen için dadı tuttu! Dadının aldığı maaş şaşırttı!

Beşiktaş’ın Hasta Taraflarından birisi olan ünlü sunucu bir maç için rusyaya giden Ece Erken yine yaptı yapacağını. Son zamanlarda eşi ile yaşadığı boşanma haberleri ile adını duyuran ece erken çocuğu için uzak diyarlardan bakıcı getirdi iddiası bomba gibi düştü Geçtiğimiz günlerde gündeme eşinden aldığı kırmızı güller ile gelen ünlü sunucu Ece Erken bu seferde gündeme oğlu için dadi yani bakıcı tutması ile geldi. Ünlü sunucu Ece Erken oğlu Eymen’e tuttuğu dadıya tam tamına 5 bin liraya tuttuğu öğrenildi. Annesinin yaşlı olduğu için Eymen’e yetişemeyeceğini ve kendisinin de yakında çalışmaya başlayacağını söyleyen güzel sunucu, bakıcı tercihini Filipinli bir genç kadından yana kullandı.

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi Ece Erken’in oğlu Eymen için tuttuğu dadının maaşını duyanlar şaşkına döndü! Geçtiğimiz aylarda eşi Serkan Uçar’dan ayrılan Ece Erken’in oğluna dadı tuttuğu öğrenildi. İşte Ece Erken hakkında bilmediğiniz gerçekler.Ünlü sunucu Ece Erken’in, oğlu Eymen için tuttuğu dadıya ödediği para dudak uçuklattı. Sosyete ve magazin dünyasında fahiş fiyatlarla dadı çalıştıran isimlere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz aylarda eşi Serkan Uçar’dan boşanan Erken, oğlu için bakıcı tuttu.







Annesinin yaşlı olduğu için Eymen’e yetişemeyeceğini ve kendisinin de yakında çalışmaya başlayacağını söyleyen güzel sunucu, bakıcı tercihini Filipinli bir genç kadından yana kullandı.Ece Erken, yeni işe başlayan dadıya da aylık 5 bin lira maaş vermeyi kabul etti.Sosyal medyadan yeni bakıcısının reklamını da yapan ünlü sunucuya takipçilerinden “Neden daha uygun fiyatlara çalışan Türk bakıcı tercih etmediniz?” diye soruldu.Ece Erken’in yanıtı “Çünkü Filipinli bakıcı sayesinde oğlum küçük yaştan itibaren İngilizce öğrenecek” oldu.Bu arada ülkemizde en az bin 500 dolara çalışan Filipinli tercih eden ünlü isimler arasında Hande Ataizi, Emina-Mustafa Sandal, Tuba Büyüküstün ve Şeyda Coşkun da bulunuyor.

ESKİ EŞİNDEN KIRMIZI GÜLLER GELMİŞTİ

Son dönemlerin en sorunlu çiftlerinden birisi olan boşandı boşanıyorlar iddiaları dolaşırken şimdi çiçekler havada uçuşuyor Ekranların sevilen yüzlerinden sabah şekerler ile 90 yıllarda yıldızı parlayan sonrası serken uçar ile evlenen ece erken geçtiğimiz aylarda bu evlilige geçimsizlik yüzünden son vermişti faka son gelen haberler ece ile sekan arasında yeniden barışma isteiği olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kulisine eski eşi Serkan Uçar’dan kırmızı güller geldi. Çiçeği getiren kurye, güvenlik görevlisine telefonu uzatıp “Serkan Bey sizinle görüşmek istiyor” dedi.Ece Erken ile Serkan Uçar 5 aylık aşkın ardından Haziran 2015’te evlenmişti. Çiftin oğlu eymen geçen Nisan’da dünyaya geldi.Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Temmuz’da olaylı bir ayrılık süreci başladı. Ece Erken ile Serkan Uçar birbirlerini ağır bir dille suçladılar. Ekim’de boşandılar ama Serkan Uçar Ece Erken’in peşini bırakmıyor.

BİR ŞANS DAHA İSTEDİ



Ece Erken sunuculuk yapmak için Yenibosna’daki Starcity AVM’deydi. Kulisine eski eşi Serkan Uçar’dan kırmızı güller geldi. Çiçeği getiren kurye, güvenlik görevlisine telefonu uzatıp “Serkan Bey sizinle görüşmek istiyor” dedi.Serkan Uçar güvenlikçiye “Çiçekleri Ece Hanım alsın, atmasın. Ona söyleyin çocuğumuz Eymen’in hatrına bir şans daha istiyorum.” diye yalvardı. Ece Erken bu nota ve çiçeklere hiç aldırış etmedi. İşi bitince AVM’den 10 bin TL’lik alışveriş yaptı.90 yıllarda sabah şekerleri proğramı ile ünlenen sunucu ece erken geçtiğimiz yıllarda serken uçar ile dünya evine girmişti.

Erkek tarafının pek rızasının olmamasına rağmen düğün yapılmıştı Bu evlilikten birde bebekleri oldu fakat son zamanlarda çiftin arasında şiddetli kavgalar başlayınca ayrılma kararı aldılar boşanmadan son bir daha bir arkadaşının doğum gününde sen ne biçim annesin diyerek ece erkene sert çıkıp herkesin içinde dövdüğü iddia edildi ece erken serken uçar çifti tek celsede boşanarak evliliklerine son verdiler. Sunucu Ece Erken’in boşandığı eşi Serkan Uçar’ı gece kulübünde dövdüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl İzmir’de evlenen ikilinin evlilikleri ‘şiddetli geçimsizlik’ yüzünden geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede bitmişti. 4 aydır ayrı evlerde yaşayan çift, boşanmadan 3 gün önce kavga haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü sunucunun, bir arkadaşının doğum günü kutlaması için oğlunu annesine bırakıp dışarı çıkması üzerine Uçar, eşinin Nişantaşı’nda gittiği gece kulübünü basmıştı.Genç işadamının, Erken’e, “Sen nasıl annesin!” diyerek sadece bağırdığı iddia edilen gecede, büyük bir kavganın yaşandığı öğrenildi. Kulübe 2 kız arkadaşıyla gelen Erken, bir masaya geçerek eğlenmeye başladı. Erken’den 10 dakika sonra hışımla mekâna gelen Uçar, eşinin bulunduğu masaya yöneldi. Arkadaşlarının rahatsız olması üzerine Erken, eşinin yanlarından gitmesini istedi.

Uçar, bu istediği reddedince Erken, eşine tokat atıp tekmeledi. Güvenlik görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken şu günlerde boşanma eşiğinde… Gelen bilgilere göre eşinin hem kendisiyle hemde oğluyla yeterince ilgilenmediğini söyledi. Erken’in Eşi Serkan Uçar ise bu duruma şaşkın. Ece Erken’in neden ayrılık kararı aldığını ise bilmiyor..Ece Erken, ayrılık kararı için çevresine “Serkan, ne benimle ne de oğlumuzla yeteri kadar ilgilenmiyor” dedi.Ece Erken’in genç eşi ise yine yakın çevresine bu iddianın yersiz olduğunu söyledi.

EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Geçen yaz Çeşme’de evlenen Ece Erken ve Serkan Uçar’ın mutluluğu kısa sürdü. Beş aylık flört sonrası ailelerine bile haber vermeden nikah defterini imzalayan ikili, bir yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Evliliğin ilk dönemlerinde Erken’in kendisinden 11 yaş küçük olan Uçar’ın ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiği yönünde haberler çıkmış, ancak bir süre sonra sular durulmuştu. Çift mutluluklarını iki ay önce de Eymen adlı oğullarıyla perçinlemişti. Ancak kapalı kapılar ardından yaşanan sorunlar, onları boşanma noktasına getirdi.

SOYADINI SİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucunun sosyal medya hesaplarından “Uçar” soyadını silmesi, krizin ilk işareti kabul edildi. Devamında Ece Erken’in ailece çıktıkları Çeşme tatilinden oğlu Eymen’le dönmesi “boşanma” iddialarını daha da alevlendirdi.

ECE ERKEN DOĞRULADI

Söylentiler, Ece Erken tarafından da doğrulandı: “Evet, boşanıyoruz. Evleri ayırdık ve ben davayı açtım. Anlaşmalı olarak boşanacağız, ikimizin de birbirinden herhangi bir talebi yok.”

SERKAN UÇAR: ŞAŞKINIM

Öte yandan Serkan Uçar’ın “Ece’nin neden boşanmak istediğini ben de bilmiyorum, şaşkınım. Yakında nedenini göreceğim” dediği de konuşuluyor.

ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978 SamsunEce Erken Öztarhan, Türk televizyon sunucusudur. Sabah Şekerleri programıyla tanınmıştır.11 Mayıs 1978`de Samsun`da doğdu.Samsun Havzalıdır. Boyu 1.68, kilosu 51, gözleri maviyeşildir. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Lisesi`ni bitirdi ve Beşiktaş taraftarıdır. Tenis, binicilik, kar kayağı, araba sürmek, müzik dinlemek, sinemaya gitmek sevdiği faaliyetler arasındadır. Bir keresinde at kendisini kaçırdığından beri ata binmemektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilir.Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs`ta Bayrak Radyo Televizyon`da başladı. Sonra sırasıyla; Ankara`da Radyo Vizyon`da ve Radyo Genç`te çalıştı. Ardından İstanbul`a geldi ve Kral TV`de işe başladı. Kral TV`den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva`da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk star kanalında başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV`de çalıştı. 4 yıl da Show TV`de program yaptı.