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E2 Kanalı kapandı mı? neden kapalı? - neden şifreli? - biss key - canlı izle - yayın akışı

Doğuş Yayın Grubu'na ait olan ve bir çok yabancı diziyi yayınlayan E2 Kanalı dizilerin yayın haklarının süresi dolması nedeniyle kapandı, bu kanalda takip edilen dizilerin yeni adresinin TLC kanalının olacağı haberi alındı

E2 Kanalı kapandı mı? neden kapalı? - neden şifreli? - biss key - canlı izle - yayın akışı

 31 Ocak Pazar gecesi itibariyle yayın hayatını sonlandıracak olan kanal, ABD’de yayınlanan pek çok dizi ve‘talk show’u Türkiyeli izleyiciyle buluşturuyordu. Doğuş Yayın Grubu’ndan yapılan açıklamada, e2’nin kapatılma gerekçesi ‘dizi ve programların yayın haklarının sona ermesi’ olarak gösterildi. İlgiyle izlenen ‘Arrow’ ve ‘The Musketeers’ dizilerinin 2. sezon final bölümleriyle kapanış yapacak e2’de yayınlanan dizi ve programlar ‘TLC’adlı kanala geçecek.

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E2 KanalıTLC
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