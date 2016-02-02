E2 Kanalı kapandı mı? neden kapalı? - neden şifreli? - biss key - canlı izle - yayın akışı

31 Ocak Pazar gecesi itibariyle yayın hayatını sonlandıracak olan kanal, ABD’de yayınlanan pek çok dizi ve‘talk show’u Türkiyeli izleyiciyle buluşturuyordu. Doğuş Yayın Grubu’ndan yapılan açıklamada, e2’nin kapatılma gerekçesi ‘dizi ve programların yayın haklarının sona ermesi’ olarak gösterildi. İlgiyle izlenen ‘Arrow’ ve ‘The Musketeers’ dizilerinin 2. sezon final bölümleriyle kapanış yapacak e2’de yayınlanan dizi ve programlar ‘TLC’adlı kanala geçecek.