E-OKUL Nasıl indirilir - Android iOS Veli Bilgilendirme Sistemi Mobil Uygulamasından Not Öğrenme

Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.iOS VBS Mobil E-OKUL nasıl indirilir? Veli Bilgilendirme Sistemi Mobil uygulamasından not öğrenme Android cihazlara nasıl indirilir? ANDROİD VE İOS cihazınıza e-okul mobil indirmek için haberimizi takip etmeye devam edin...



Türkiye’de örgün Eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.



MEB Mobil Bilgi Servisi nedir?

MEB Mobil Bilgi Servisi Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanında yer alan öğrenci bilgilerinin SMS yolu ile de takip edilebildiği bir servistir.

MEB Mobil Bilgi Servisi kapsamında e-okul yönetim sisteminde üretilen;

Devamsızlık Bilgileri,

Sınav Sonuç Bilgileri,

Sınav Tarihleri,

Karne Notları,

Diploma Notu,

Proje Bilgileri,

Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi,

Nakil Bilgisi,

Vb. bilgilere mobil ortamdan SMS ile ulaşılması sağlanacaktır. Hazırlanan SMS servisi ile e-Okul yönetim sisteminin yanı sıra,

Açıköğretim Ortaokulu öğrencilerinin:

Sınav Sonuç Bilgilerini,

Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Bilgilerini,

Ders Seçimi Bilgisini,

Sınav Merkezi Değişiklik Bilgisini,

Mezuniyet ve Diploma Notu Bilgilerini,

Yeni Sistem Kullanıcı Bilgilerini,

Bağlı Olduğu Okul Değişikliği ya da Atanma Bilgisi,

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin,

Sınav Sonuç Bilgilerini,

Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Bilgilerini,

Ders Seçimi Bilgisini,

Sınav Merkezi Değişiklik Bilgisini,

Mezuniyet ve Diploma Notu Bilgilerini,

Diploma Gönderim Bilgisi,

Yeni Sistem Kullanıcı Bilgilerini,

Öğrenci Genel Durum Bilgisi,

Kayıt Yenileme Tarihi Bilgisi, bilgilerine de mobil ortamdan SMS yoluyla ulaşılacaktır.

Servise üye olan kullanıcılar bilgileri otomatik olarak alabilirler. Ayrıca, ister üye olarak ister üye olmadan sorgulama yapılarak birçok bilgiye ulaşılabilir.

MEB Mobil Bilgi Servisi’nden kimler yararlanabilir?

Yurtiçinde yaşayan ve okul kaydı aktif olan tüm öğrenci ve öğrenci velileri MEB Mobil Bilgi Servisi’nden yararlanabilmektedir.

MEB Mobil Bilgi Servisi ücret bilgisi nedir?

Üyelikli Servis; Aylık üyelik ücreti tüm vergiler dahil 2 (iki) TL. olup, servis kapsamında Aylık en fazla 30 SMS gönderilmektedir.

MEB Mobil Bilgi Servisi için belirtilen ücretlere tüm vergiler dahil mi?

MEB Mobil Bilgi Servisi ücretlendirmelerine tüm vergiler dahildir.

MEB tarafından gönderilen genel bilgilendirme amaçlı mesajlar alıyorum bu mesajlar için benden ayrıca bir ücret kesiliyor mu?