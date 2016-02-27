E-Okul Devamsızlık ve Not Bilgisi Nasıl Öğrenilir? - VBS Giriş Devamsızlık Sorgulama - E Okul Devamsızlık Giriş Programı

E Okul devamsızlık ve not bilgisi nasıl öğrenilir? VBS giriş devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı öğenci, öğretmen ve velilere kolaylık sağlaması açısından e-okul veli bilgilendirme sistemini (VBS) hayata geçirdi.E-okul VBS sistemi veliler için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca MEB'in e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi IOS ve ANDROİD uygulamaları da bulunmaktadır. E-okul VBS sistemi ile hangi bilgilere ulaşılabilir? Haberimizde...





E Okul ile not ve devamsızlık bilgileri nasıl öğrenilir?





E-Okul sistemine giriş yapacak olan veliler öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Siteye erişim sağlandıktan sonra sayfanın sol tarafta menü ve bilgi alanlarının yer aldığı bir panel açılacaktır. Bu panel üzerinde "Devamsızlık Bilgisi" ve "Not Bilgisi" başlıkları karşınıza çkacak. Bu başlıklardan istediğinize tıklayarak öğencinin devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-Okul sistemine giriş yapmka için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.





E Okul ile hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?





E Okul sistemi üzerinden öğrencilerin okul durumları ile ilgili pek çok konu hakkında bilgi almak mümkün. E-Okul üzerinden öğrencilerin;





- Devamsızlık durumları





- Yazılı notları





- Karne notları





- Sınav tarihleri





- Aldığı belgeler





- Yıl sonu notları





- Haftalık ders programı





- Nakil durumu





- Sınıf bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.









E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Android Uygulaması





T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.





Türkiye’de örgün Eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.









E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi IOS Uygulaması





T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.





Türkiye’de örgün Eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.