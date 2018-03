E-Devlet şifresi nasıl alırım - Sgk Hizmet Dökümü şifresiz sorgulama - SGK Prim Borcu ve Hizmet Dökümü Sorgulama

İnternetin hayatımıza her geçen gün daha fazla girmesiyle, önceden uzun kuyruklar bekleyerek gerçekleştirebildiğimiz işlemlerimizi artık kolaylıkla şifresiz olarak bilgisayar başında gerçekleştirebiliyoruz. Bu değişime ve gelişime kuşkusuz şirketler ve kurumlar da ayak uydurmak zorundalar. Bu gelişmeleri takip eden ve yenilikleri ilk uygulayan kurumların başında ise Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK geliyor. TC Kimlik Numarası İle Hizmet Dökümü Sorgulama 2011 yılında Bağ-Kur yani 4b, Emekli Sandığı ( 4c ) , SSK ( 4a ) tek çatı altında SGK bünyesinde toplandı. Bundan önce SSK hizmet dökümü sorgulama işlemi için E-Devlet şifresine ihtiyacımız vardı. Ancak bu uygulama tarih oldu. Artık aşağıda bulunan SGK hizmet dökümü sorgulama aracı sayesine yeni sistemde kolaylıkla şifresiz olarak T.C. kimik no ilesorgulama yapabiliyoruz. Hizmet Dökümü Nereden, Nasıl Alınır? İnternetten şifresiz olarak hizmet dökümü almak için iki çeşit yol vardır. Bunlardan bir tanesi SGK resmi sitesi aracılığıyla sitemize koymuş olduğumuz T.C. kimlik numarası ile hizmet dökümü sorgulama aracı, diğeri de E-Devlet Kapısı yoluyla yani ( www.turkiye.gov.tr) adresinden hizmet dökümü almak. Biz en basit ve kolay yöntem olan aşağıda bulunan detaylıolarak hizmet dökümü öğrenmek için kullanabileceğiniz aracı öneriyoruz. Hizmet dökümü alarak ne zaman emekli olabileceğinizi, prim gün sayısını, işe ilk giriş yani sigorta başlangıç tarihinizi, sicil numaranızı, provizyon durumunuzu, sigortanızın düzenli olarak ödenip ödenmediği gibi bir çok bilgiyi edinebilirsiniz. Tüm bu işlemler için ESGM tarafından 2015 verileriyle hazırlanan hizmet dökümü öğrenme aracını kullanabilirsiniz. Aşağıda bulunan 4a, 4b ve 4c için kullanabileceğiniz hizmet dökümü sorgulama aracına TC. kimlik numarası, il, doğum yılı, cilt numarası ve güvenlik kodu alanlarını eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurduktan sonra SORGULAMA butonuna basmanız yeterli olacaktır. E-Devlet İle Hizmet Dökümü Almak Şayet şifreli olarak hizmet dökümü öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan bağlantıdan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun E-Devlet sayfasına giriş yapmalısınız. Buradan T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra şayet memursanız 4a hizmet dökümü, çifçi ya da kendi işletmeniz varsa 4b hizmet dökümü ya da emekliyseniz 4c hizmet dökümü seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Hizmet Dökümü Alamıyorum, Hata Veriyor ! Bazen Sosyal Güvenlik Kurumu web adresi aşırı yoğunluktan dolayı hizmet verememe gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Böyle durumlarda basit güncelleme ile bu sorunun altından kalkarlar. Sizler de sayfayı yenileyerek ve yeniden deneyerek hizmet dökümü almak için deneme yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki kısa bir süre sonunda herhangi bir sorun kalmamış hizmet dökümü listesi almışsınız. Unutmayın ki her gün binlerce kişi hizmet dökümü sorgulama için bu sayfaya girmektedir. Bu tür aksaklıkların yaşanması oldukça doğaldır. Yukarıda bulunan araç sayesine SSK ( 4a ), Bağkur ( 4b ) ve emekli sandığı ( 4c ) için hizmet dökümü nasıl alınır, hizmet dökümü kontrolü, hizmet dökümü öğrenmek, TC. kimlik no ile şifresiz SSK hizmet dökümü sorgulama, hizmet döküm cetveli örneği, hizmet dökümü almak gibi konular hakkında kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Merak ettiklerinizi , soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.