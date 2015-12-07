Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünyada Bir İlk Deniz Seki Cezaevinde Kamera Karşısında!
Dünyada ilk kez ünlü bir isim cezaevinde iken dizi oyuncusu olarak televizyonlarda ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor, Eşkiya Dünya'ya Hükümda Olmaz dizisinde senaryo gereği Deniz Çakır cezaevine düşüyor 13 aydır cezaevinde bulunan Deniz Seki bu dizide konuk oyuncu olmaya hazırlanıyor, cezaevinde yazdığı parçasınıda dizi müziği olarak seslendireceği açıklandı
07 Aralık 2015 Pazartesi 12:27
Dünyada ilk kez ünlü bir isim cezaevinde iken dizi oyuncusu olarak televizyonlarda ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor, Eşkiya Dünya'ya Hükümda Olmaz dizisinde senaryo gereği Deniz Çakır cezaevine düşüyor 13 aydır cezaevinde bulunan Deniz Seki bu dizide konuk oyuncu olmaya hazırlanıyor, cezaevinde yazdığı parçasınıda dizi müziği olarak seslendireceği açıklandı
Sabah gazetesinin haberine göre; Deniz Seki, ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için cezaevinde kamera karşısına geçti. Seki, dizide cezaevine giren Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı oldu. Dünyada ilk defa ünlü bir mahkum, cezaevinde bir filmde rol aldı. 13 aydır cezaevinde bulunan Deniz Seki, cezaevinde yazdığı şarkıyı da dizide seslendirdi.
Senaryonun çekimi için dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, önce Seki'nin ailesi ve avukatları ile temasa geçti. Ardından Adalet Bakanlığı'ndan özel izin aldı. Daha sonra dizi çekimleri için cezaevinde bulunan dizi oyuncularıyla Seki'ye haber gönderildi. Dizinin çekimleri geçen perşembe ve cuma günleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti. Senaryoda Deniz Seki'nin içerde bugüne kadar yaşadığı, duyduğu gördüğü gerçek hikâyelerden izlere yer verildi. Deniz Seki'nin dizide en ses getirecek repliği ise Hallac-ı Mansur'a ait: "Cehennem sadece acı çektiğimiz yer değildir... Acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir..."
DENİZ SEKİ KİMDİR?
1 Temmuz 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Kız lisesinden mezun olduktan sonra, sunuculuk yapmaya başladı. Ancak müziğe ilgisi daha fazlaydı. Bu yüzden 1994 yılında müzik piyasasına atıldı. Emel Müftüoğlu ve Kenan Doğulu gibi ünlü isimlere vokalistlik yaptı. 1995 senesinde şarkı yarışmasına katıldı ve bu yarışmadan birincilikle döndü.
İlk olarak ”Hiç Kimse Değilim” adlı albümü 1997 yılında piyasaya çıktı. Deniz Seki toplamda 7 albüm çıkarttı ve 3 ayrı filmde oynadı. Özel hayatıyla 2010 yılında gündemi bir hayli meşgul etti. ”Uyuştucu Ticaretine Yardım” suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Ardından tutuklanan Deniz Seki 8 ay hapis yattı. Uzun zamandır aranan ve 4 yıl daha hapis yatması gereken Deniz Seki 15 Kasım 2014 tarihinde tekrar tutuklandı.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:İstanbulEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazAtvHaberDeniz SekiSenaryoRaci şaşmazDiziSabahTemmuzBakırköyDeniz ÇakırKenan DoğuluEmel Müftüoğlu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.