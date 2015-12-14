Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Düğün Dernek 2 Sünnet Fragman Film İzle

Düğün Dernek filminin devamı olarak yayınlan sünnet bölümünde kahkaha dozu iyice artmış durumda Murat Cemcir ve Ahmet Kural Türk sinema tarihine yeni bir soluk getirmiş durumda sizde Düğün Dernek 2 Sünnet Fragman Film İzle haberimizin detayında bulabilirsiniz

 Düğün Dernek filminin devamı olarak yayınlan sünnet bölümünde kahkaha dozu iyice artmış durumda Murat Cemcir ve Ahmet Kural Türk sinema tarihine yeni bir soluk getirmiş durumda sizde Düğün Dernek 2 Sünnet Fragman Film İzle haberimizin detayında bulabilirsiniz

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013'te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir'e ait. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Düğün Dernek 2 SünnetFilm Izle
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.