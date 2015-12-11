Düğün Dernek 2 Sünnet Filmi Fragmanı izle

Düğün Dernek 2 Sünnet izle. Düğün Dernek merakla beklenen 2. filmi Düğün Dernek 2 Sünnet yayınlandı. Sİnema Düğün Dernek 2 rekor kıracak. Sinema giderek Düğün Dernek 2 Sünnet Filmi izleyin.

Ailece izleyebileceğiniz harika bir filmin, 2. filmi geliyor ! İlk filmiyle, komedi sever insanlara gerçektende sinemada keyif dolu anlar yaşatmayı başaran sinema filmi Düğün Dernek'in ikinci filmi ile de sinema sektörüne damga vurmaya hazırlanıyor. Önemli oyuncuların oluşturmuş olduğu oyuncu kadrosuyla adeta dudak ısırtan komedi ve aile filmi Düğün Dernek'te olaylar art arda gelişecek ve bu kahkaha tufanına sizlerde katılacaksınız. Sinema sektöründe gerçektende en çok izlenen komedi filmleri arasına girmeyi başaran bu filmde, yaşanan komedi dolu olaylar, sizleri ekranlara kilitleyecek. İlk filmiyle çok güzel bir gişe miktarı yakalamayı başaran komedi filmi Düğün Dernek, yeni filminin fragmanıyla da tıklanma rekorları kırmayı başardı. Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlenilen fragmanda, filmin kahraman karakterleri kısacık fragmanda bile güldürmeyi başardılar. Düğün Dernek 2 filmi gerçektende herkesin merak ettiği bir film olarak göz önünde duruyor.

Düğün Dernek 2 konusu nasıl ? Neler olacak ?

Düğün Dernek'in ilk çıkan filminde oğlunu dünya evine girdiren karakter İsmail bu defa ise oğlunun oğlunu sünnet ettirecek. Sünnet töreni için herkes bir şeyler yapmaya uğraşırken, bir anda ekip yeniden buluşuyor ve bu süreç diliminde olanlar oluyor. Her zaman ayrılmayan ekip, yeniden beraber olacak ! Bu ekiple beraber komedi dolu maceralar, olaylar başlıyor. İşler zaman geçtikçe biraz daha karmaşık hal alacak.

Bu önemli filmde hangi ünlü oyuncular boy gösteriyor ?

Düğün Dernek 2: Sünnet adl filmde yine aynı ekip izleyicilerin karşısına çıkacak. Oyuncular arasında gerçektende çok önemli isimler bulunmakta. Bu isimler, Türk sinema ve dizi tarihi için gerçekten usta oyuncular. Oyuncular arasında, ünlü yorumcu Rasim Öztekin, Kardeş Payı adlı diziyle herkesin gönlünde taht kuran ikili Ahmet Kuratl, Murat Cemcir, bir zamanlar Fenerbahçe forması giyinen süper yıldız Roberto Carlos ve ünlü mü ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever bulunmakta. Bu oyuncu kadrosuyla başarıyı yakalamamak gerçektende imkansızlık olur.

Filmin kamera arkasında emeği geçen hangi isimler ?

Filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturmakta ve senaristliğini de aynı kişi yapmakta. Yapımcı ise Necati Akpınar.