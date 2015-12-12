Düğün Dernek 2: Sünnet 1. ve 2 fragmanı film izle

Düğün Dernek 2: Sünnet bölümü ile izliyici karşısına çıkan yapımda ilk haftanın rakamları geldi, ilk hafta sonunda tam 2 milyon 250 bin kişi ile rekor kırmaya hazırlanıyor, sizde bu filmin 1. ve 2. fragmanına haber detayından ulaşabilirsiniz
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Düğün Dernek 2: Sünnet izleyiciden tam not aldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in rol aldığı film, komedi severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İlk hafta, Sivas, Köln, Amsterdam, İstanbul ve Eskişehir'deki gösterimlere katılan film ekibi, yarın İzmir'de, 13 Aralık'ta Ankara'da, 18 Aralık'ta Konya'da, 19 Aralık'ta ise Antalya'da izleyiciyle buluşacak.
Rekor Kırdı
‘Düğün Dernek 2 Sünnet’ ilk 3 günde 1.375.000 kişi tarafından izlenmişti. 1200 salonda gösterilmeye başlayan film, yoğun talep nedeniyle 1400 salona çıkmıştı.
Serinin ilk filmi Düğün Dernek’in ilk üç gün performansı 572.838’de kalmıştı. Düğün Dernek Toplam’da 6.980.070 tarafından izlenmişti. Toplam izleyicide 7.369.098 kişi ile rekoru elinde bulunduran Recep İvedik 4 ilk üç gününde 1.641.474 kişi tarafından izlenmişti.
Düğün Dernek 2: Sünnet Konusu
İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013'te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir'e ait. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.