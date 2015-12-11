Doğum Parası Kaç TL? - Doğum Parası Ne Kadar? - Doğum Parası Ne Zaman Ödenir? - Doğum Parası Nasıl alınır? - Doğum Parası İçin İstenen Evraklar

Doğum Parası nasıl alınır? Doğum Parası Başvuruları başladı İşte doğum Parası Kaç TL olacak. Çocuğu olanlar ve yeni doğuranların da alacağı doğum parası bilgileri. Doğum Parası almayı unutmayın. İşte Başvuru yolu.

Kamuoyunda ''Torba Kanun'' olarak bilinen ve içeriğinde pek çok yeni düzenlemeyi bulunduran ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa'', 7 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.





Çalışan anneye yarım gün çalışma imkanı...

Yeni yasaya göre sadece doğum yardımı yapılmıyor ayrıca doğum yapan çalışan anneler için de çalışma imkanları düzenlendi. Bu yasayla birlikte doğum yapan annenin, ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4 ve üçüncü çocukta 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma imkanı olacak. Ayırca Anne eğer isterse çocuğu ilkokula başlayana kadar yani 5.5 yaşına kadar kısmi süreli çalışabilecek...

Maaşın yarısı iş yerinden yarısı iş-kur'dan...

Doğum yapan çalşışan annenin yarım maaş iş yerinden, kalan kısım ise İş-Kur'dan alınacak. Memurlar ise çocuk sayısı ne olursa olsun, bu hakkı 6 ay olarak kullanabilecek.

Babaya Doğum İzni 5 Gün

Yeni yasada babalar da doğum iznini 5 gün kullanabilecek. Eskiden 3 gün olan doğum izni 5 güne çıktı...

Kanunla ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi''ne yeni bir madde eklenerek ''doğum yardımı'' uygulaması yasalaşmıştı.

Kanunda bildirilen tarihe göre ''doğum yardımı'' uygulaması, yarın yürürlüğe giriyor.

İlk ödemeler haziranda

Kanun kapsamında Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı almak isteyen vatandaşların başvuruları 15 Mayıs'tan itibaren alınacak. Başvurular aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurt dışında konsolosluklara yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ise başvurularını ilgili kurumlarına yapacak.

İlk doğum yardımı ödemelerinin, haziran ayında yapılması bekleniyor.

Öncelikle anneye verilecek

Doğum yardımı ''annenin sağ'' ve ''Türk vatandaşı'' olması durumunda anneye yapılacak. Bu yardım Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek.

Ödemede ''Kimlik Paylaşım Sisteminde'' yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Sıralamada önceki çocuklar da dikkate alınacak

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.