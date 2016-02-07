Dizi oyuncusu Kaan Yıldırım hakkında merak edilenler kimdir nerelidir kaç yaşında?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İngiltere’de Londra Brunel Ü.Pazarlama Bölümünden mezun oldu.
Kaan Yıldırım, Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. “Ulan İstanbul” adlı dizide Ferdi karakterini canlandırmaktadır. Kaan Yıldırım daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp Dizisinde rol aldı. Kaan Yıldırım, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.
2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişanlandı.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2015 - Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)
2014 - Ulan İstanbul
2013 - Kayıp
Yapımcı:
2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)
2014 - Ümmü Sibyan: Zifir Ümmü Sibyan: Zifir (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi)