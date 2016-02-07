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Dizi oyuncusu Kaan Yıldırım hakkında merak edilenler kimdir nerelidir kaç yaşında?

Kaan Yıldırım Kimdir Hаyаtı ve Özgеçmişi - Kaan Yıldırım Nеrеli? - Kaan Yıldırım Bоyu Kilо Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 7 Şubаt 2016 Pаzаr tarihinde yayınlanan hаbеrimizdе. Kaan Yıldırım, 24 Arаlık 1986 tarihinde İstanbul'da dоğmuştur. İngiltere'de Lоndrа Brunеl Ü. Pаzаrlаmа Bölümündеn mezun оldu. Kaan Yıldırım, Atölyе Crаft'da Kаmеrа Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. “Ulаn İstаnbul” adlı dizidе Ferdi kаrаktеrini cаnlаndırmаktаdır. Kaan Yıldırım dаhа öncе Kаnаl D еkrаnlаrındа yayınlanan Kаyıp Dizisindе rоl aldı

Dizi oyuncusu Kaan Yıldırım hakkında merak edilenler kimdir nerelidir kaç yaşında?

  Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İngiltere’de Londra Brunel Ü.Pazarlama Bölümünden mezun oldu.

Kaan Yıldırım, Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. “Ulan İstanbul” adlı dizide Ferdi karakterini canlandırmaktadır. Kaan Yıldırım daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp Dizisinde rol aldı. Kaan Yıldırım, 2014 yılında başrollerinde Uğur PolatSevtap ÖzaltunErkan Kolçak KöstendilŞebnem Bozoklu’nun oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.

2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişanlandı.

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2015 - Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)
2014 - Ulan İstanbul
2013 - Kayıp

Yapımcı:
2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)
2014 - Ümmü Sibyan: Zifir Ümmü Sibyan: Zifir (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi) 

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Kaan Yıldırım
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