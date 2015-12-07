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Diyarbakırlı küçük çocuğun polis sevgisi görülmeye değer
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan ve annesi ile dolaşmaya çıkan küçük bir çocuk refüjden aldığı çiçeği görevi başındaki bayan polise verdiği görüldü, çiçeği vermesinin ardından sımsıkı sarılarak sevgisini gösteren çocuğun mutluğu görülmeye değerdi
07 Aralık 2015 Pazartesi 11:51
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan ve annesi ile dolaşmaya çıkan küçük bir çocuk refüjden aldığı çiçeği görevi başındaki bayan polise verdiği görüldü, çiçeği vermesinin ardından sımsıkı sarılarak sevgisini gösteren çocuğun mutluğu görülmeye değerdi
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinden annesiyle birlikte dışarıya çıkan bir çocuk, refüjden kopardığı çiçeği kontrol noktasında bekleyen kadın polise vererek, sımsıkı sarıldı.
ÇİÇEĞİ KOPARDI VE POLİSE VERDİ
Diyarbakırlı çocuğun polis sevgisi hayranlık uyandırdı. Sokağa çıkma yasağı ve şiddetli çatışmaların sürdüğü Sur ilçesinden annesi ile birlikte çıkan bir çocuk, ilçenin Urfakapı girişindeki kontrol noktasında bekleyen kadın polisi görünce annesinin elini bırakarak, refüje doğru yürüdü. Refüjden çiçek koparan ve bunu kadın polise getiren çocuk, daha sonra ise polise sımsıkı sarıldı.
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Anahtar Kelimeler:DiyarbakırSur IlçesiBayan Polis
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