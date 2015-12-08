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Diyarbakır Valiliğinden Fotoğraflı Açıklama

Diyarbakır Valiliği Silvan İlçesi ve Batman karayolunda fark edilen PKK yapımı bombaları imha ettiklerini resim paylaşarak açıkladı, yaklaşık 400 kilo olduğu belirtilen patlayıcıların imha anı kameralar tarafından kaydedildiği açıklandı

Diyarbakır Valiliğinden Fotoğraflı Açıklama
Diyarbakır Valiliği Silvan İlçesi ve Batman karayolunda fark edilen PKK yapımı bombaları imha ettiklerini resim paylaşarak açıkladı, yaklaşık 400 kilo olduğu belirtilen patlayıcıların imha anı kameralar tarafından kaydedildiği açıklandı 
Yaklaşık 400 kiloluluk patlaycının imha anı kameralarla kaydedildi. Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi ile Batman karayolunun 2'nci kilometresindeki Yeniköy Mevkii'nde, yol kenarına PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle dedi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında; vatandaşlarımızın kullandığı karayollarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması faaliyeti icra edilmektedir. Silvan - Batman karayolu Yeniköy Mahallesi mevkiinde üzerinde, Mayın ve el yapımı patlaycı araması icra eden birliklerimizin karayolunu kontrolü esnasında, karayolu üzerinde bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden yol kenarına bidon içerisinde yerleştirmiş olduğu 1 adet el yapımı patlayıcı yaklaşık 300-400 kilogram tespit edilmiş, olay yerinin emniyetinin alınmasına müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından el yapımı patlayıcı emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Patlama sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış, karayolu temizlenerek tek yönlü olarak tekrar ulaşıma açılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak : Ajanslar
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PkkPatlayıcıDiyarbakır Valiliği
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