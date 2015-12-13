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Diyarbakır Sur ve Mardin Dargeçit'te operasyon, 2 terörist öldürüldü!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerce zırhlı polis aracına roketatarla yapılan saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Diyarbakır Sur'daki operasyonda ise 2 polis yaralandı, 2 terörist öldürüldü.

Diyarbakır Sur ve Mardin Dargeçit'te operasyon, 2 terörist öldürüldü!

Mardin Dargeçit'te önceki gün ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ilçenin  teröristlerden temizlenmesi, kurulan barikatların kaldırılması, kazılan  hendeklerin kapatılması, patlayıcı tuzaklarının imhası için özel harekat  timlerinin de katılımıyla başlatılan operasyon sürüyor.
 
Sefa Mahallesi Vural Sokağı'nda operasyona katılan zırhlı polis  aracına teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri ilk müdahalenin  ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 
SUR'DA OPERASYON SÜRÜYOR
 
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden operasyonlarda, güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.
 
Sur İlçesi’nde 6 mahalle ve bir caddede, 2 Aralık’ta ilan edilen ve 9 Aralık perşembe günü saat 23.00’da sona eren ancak 17 saat sonra cuma günü saat 16.00’dan yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sur İlçesi’nde hendek ve barikat oluşturan PKK’lılara yönelik operasyonlar kapsamında güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında zaman zaman çatışma çıkıyor. bugün öğle saatlerinde çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



SUR ESNAFI TERÖR OLAYLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iş yerini açamayan esnaf iflas etme noktasında olduklarını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Yenişehir ilçesinde toplanan Sur esnafı, ortak açıklama yaparak, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Günlerdir iş yerlerini açamadıklarını ve eve ekmek götüremediklerini anlatan esnaf perişan olduklarını dile getirdi. Esnaf adına açıklama yapan Kadir Aydın, “Şimdi tüm esnaf evine ekmek götürmekte zorlanmaktadır. Neredeyse haftanın 6-7 günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnaf iş yerini açamamaktadır. 22 Temmuz’dan beri başlayan çatışmalı süreç ve hendek eylemleri tüm bölgeyi etkilemiştir. En çok bizi yani Sur ilçesini etkilemiştir. Sur ilçesi bu yıl UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ni aldı. Bu karar Diyarbakır halkını çok sevindirmişti. Doğal olarak turizmi canlandıracağını ve zaten çok zor durumda olan bölge esnafına can suyu sağlayacağı yönünde büyük umutlar oluşmuştu. Ancak 2 aydır yoğunlaşan hendek eylemleri beraberinde çatışmalı süreci ve sokağa çıkma yasağını getirdi. Çok zor durumda olan esnaf kirasını, vergisini ödemekte zorlanıyor. Esnaf evine ekmek götürmekte zorlanıyor haftanın 6-7 günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnaf iş yerini açamamaktadır. Çok sayıda esnafımız çeklerini ve senetlerini ödeyememesi nedeniyle hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalmıştır” dedi.

Son bir ayda Sur’da bine yakın esnafın vergi kaydını sildirmek ve ticari faaliyetlerini sonlandırmak için maliyeye müracaat ettiğini söyleyen Aydın, “Halkımızın gelecek kaygısı dışında herhangi bir taraf olma ve siyasi duruşumuz söz konusu değil. Esnaf olarak zor ve perişan durumdayız. Bir an önce hendek eylemlerinin ve bundan doğan çatışmalı sürecin sona ermesi iç barışın sağlanması, esnafın bu sıkıntılardan kurtulması önemle arz etmektedir. Sonuç olarak hendekler kapatılsın, barikatlar kaldırılsın ve sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilsin. Bu memleket bizim memlekettir. Ateş düştüğü yeri yakar. Bugün Sur’da yaşananlar yarın Yenişehir, Kayapınar’a ulaşacaktır. Memleketimize sahip çıkalım. Burası Diyarbakır, peygamberler şehridir" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı.

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MardinSurDargeçit
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