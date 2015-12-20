Diyarbakır'da PKK'lı 18 terörist daha öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari ve Diyarbakır'da süren operasyonlarda son olarak öldürülen terörist sayısını açıkladı. Cizre, Silopi ve Sur'da devam eden operasyonda dün 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SAYI 128 OLDU...

Şu ana kadar toplam 128 PKK'lı terörist süpürme operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildi. Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun olarak sürdürülen PKK'yı süpürme operasyonunda son bilanço böylece 128 oldu...

20 BARİKAT AÇILDI, ALTI EYP İMHA EDİLDİ

Şırnak Silopi’de devam eden operasyonda, 1 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonda, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7 olduğu belirtildi. Teröristlerce hazırlanan 20 barikat açıldı, tuzaklandığı tespit edilen altı adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

ŞANLIURFA'DA 1 TERÖRİST TESLİM OLDU

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa’da, terör örgütünden kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 terör örgütü mensubu terörist yakalandı.

Kaynak : Haber7