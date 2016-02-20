Diriliş Ertuğrul 47. son bölüm fragmanı izle

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Uğur Güneş, Didem Balçın, Esra Bilgiç, Burcu Kıratlı, Ayberk Pekcan, Evrim Solmaz ve Mehmet Çevik gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin son bölümü yine merak uyandıran sahnelerle son buldu. Peki; Diriliş Ertuğrul 47. bölümünde neler yaşanacak?, Diriliş Ertuğrul 46. bölümünde neler oldu?, Diriliş Ertuğrul 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



TRT 1 'in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Merak ve heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul 47. bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 46. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 17 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen 46. bölümünde; Ertuğrul ile Alpleri çıktıkları yolculukta yeni maceralar yaşamış ve yeni kişilerle tanışmışlardır. Çıktıkları bu yolculuk hem Ertuğrul'u hem de Alpleri oldukça etkilemiştir. Ancak Ertuğrul'un yolculuğu sırasında Oba karışmıştır. Artık Oba'da huzur bir kez daha kaçmıştır. Gümüştekin ile Aytolun yaşananlardan dolayı hayli memnundur.

Hamza ile Gündoğdu plan yapmaktadır. Selcan, Noyan 'ın yanında oldukça zor anlar yaşamıştır. Hayme Ana obada şüphelendiği kişileri sorguya çekmiştir. Sungur Tekin annesine kimden şüphelendiğini söylemiştir. Aytolun ile Gümüştekin yeni planlarını devreye sokmuştur. Ertuğrul'un yeni tanıştığı kişi hayatını oldukça etkilemiştir. Gündoğdu kardeşi Sungur Tekin ile yüz yüze gelmiştir. Gündoğdu, Selcan'ı kurtarmak için harekete geçmiştir. Selcan, Noyan'ın elinden kurtulmuştur. Ertuğrul yolculuktan döndükten sonra Oba'daki karışıklığı bastırmak için mücadele etmiştir.

Diriliş Ertuğrul 47. yeni bölüm 24 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1'de...

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