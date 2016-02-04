Diriliş Ertuğrul 45. bölüm fragmanı izle

Ekranların merakla beklenen dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Diriliş Ertuğrul'da heyecan yine doruklardaydı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir çıkış yakalayan Diriliş Ertuğrul 44. son bölümü ile yine zirveye oturmayı başardı. Son bölümün hemen ardından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 45. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı..
Ekranların merakla beklenen dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Diriliş Ertuğrul'da heyecan yine doruklardaydı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir çıkış yakalayan Diriliş Ertuğrul 44. son bölümü ile yine zirveye oturmayı başardı. Son bölümün hemen ardından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 45. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı..