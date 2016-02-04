Diriliş Ertuğrul 45. bölüm fragmanı izle

Ekranların merakla beklenen dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Diriliş Ertuğrul'da heyecan yine doruklardaydı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir çıkış yakalayan Diriliş Ertuğrul 44. son bölümü ile yine zirveye oturmayı başardı. Son bölümün hemen ardından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 45. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı..



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul'da Sungur Tekin’in gelişi nasıl bir etki meydana getirecektir?

Ertuğrul abisi Sungur Tekin’in gönderdiği haber üzerine Noyan’ın ordusuna yapılacak baskına katılmayarak kervansaraya gitmiştir. Gündoğdu’nun yönettiği operasyonla Moğol birliğine büyük bir darbe vurulmuş, inleri başlarına yıkılmıştır. Her iki oba beyleri ve alplerinin birlikte gerçekleştirdiği bu baskın, obada büyük bir çoşku meydana getirmiştir..

Diğer yandan Ertuğrul yaralanan abisi Sungur Tekin’i obaya geri getirmiştir. Yıllar sonra obaya dönen Sungur Tekin’in gelişi nasıl bir etki meydana getirecektir? Ağır yaralanan Sungur Tekin kurtulabilecek midir? Uzun bir zamandan sonra oğluna kavuşan Hayme Ana’nın tepkisi ne olacaktır? Bütün olanlara rağmen mücadelesine devam eden Noyan’nın yeni planı nedir? Obada planları için Noyan’a yardım eden kişi kim? Obada büyük bir deprem etkisi meydana getirecek olay nedir? Hamza, Gündoğdu’ya Sungur Tekin’le ilgili hangi sırrı söyler? Kolyenin peşine düşen Selcan’ın yeni hamlesi ne olacaktır? Gümüştekin ve Aytolun’un uç beyliği için atacakları büyük adım nedir? Hayme Ana’nın otağını bekleyen tehlike nasıl gün yüzüne çıkacaktır?

Bütün bu soruların cevabı Diriliş Ertuğrul 44. Bölümde.