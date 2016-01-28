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Diriliş Ertuğrul 44. son bölüm fragmanı izle

TRT 1 Ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan yeni bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da bu haftada gelişen olaylarda heyecan doruklardaydı, Diriliş Ertuğrul 44. son bölüm fragmanı yayınlandı

 Her Çarşamba günü TRT 1'de izleyicisi ile buluşan Diriliş Ertuğrul 44. yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Son bölüm ile zirveyi kaptırmayan dizinin yeni bölümünde de heyecan dorukta. 

 
Diriliş Ertuğrul 44. bölümü ile 3 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1'de..
  
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
 
Noyan’ın mekânına yapılan baskın nasıl sonuçlar doğuracaktır?Tuğtekin, beklenmedik bir şekilde obaya dönüp her şeyi açıklamıştır. Bu durum aynı zamanda uzun süreden beri iki oba arasında olan kırgınlıkları ve sürtüşmeleri sona erdirmiş, obada huzur hâkim olmuştur. Kayı ve Dodurga boyları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma, Noyan’ın planlarını bozmuştur. 
 
Bütün bu durumları ön gören Ertuğrul’un yeni hamleleri neler olacaktır? Noyan’ın mekânına yapılan baskın nasıl sonuçlar doğuracaktır? Ertuğrul’un kervansarayda buluşacağı kişi kimdir? Ertuğrul’la buluşan kişinin getirdiği emanet nedir? Ertuğrul’dan hangi konuda yardım ister? Noyan’ı şok edecek olay nedir? Selcan, Banı çiçek’ten nasıl bir istekte bulunur? Ertuğrul obaya kimi getirir? Rahman’ı kendisini bekleyen büyük tehlikeler karşında nasıl hareket edecektir? 
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Diriliş Ertuğrul
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