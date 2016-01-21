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Diriliş Ertuğrul 43. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

TRT1 Ekranlarının ve Türk halkının en çok izlediği ve beğendiği fizi Diriliş Ertuğrul'da 42. bölümde de heyecan tam gaz devam etti, yeni bölüm fragmanında olan olaylar izleyiciyi meraklı bir bekleyişe koymuş durumda

 Diriliş Ertuğrul son bölümü ile herkesi ekrana kilitledi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinde Ertuğrul suçlardan aklanır ve yeni planlar peşindedir. Diriliş Ertuğrul son bölümde yaşananları sizler için derledik. Diriliş Ertuğrul 43. bölüm fragmanı da yayınlandı.

 
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
 
Ertuğrul’u bekleyen sürpriz olay ve isimler kimlerdir?Tuğtekin’in obaya gelip Kocabaş’ın ihanetini açıklaması obadaki tansiyonu düşürmüştür. Bu durum iki oba arasında uzun süreden beri olmayan bir barış ve dayanışma ortamı sağlamıştır. Diğer taraftan düğün hazırları kaldığı yerden devam etmektedir.
 
Kendisine isnat edilen suçlardan aklanan Ertuğrul ise yeni planlar kurmaktadır. Ertuğrul, Artuk’le gideceği yerde kimlerle görüşür? Burada Ertuğrul’a verilen büyük vazife nedir?
 
 Obaya yeni gelen misafir hangi alpin gönlünü çalacaktır? Tangut kime mektup yazmaktadır? Rahman’ın Geyikli’yle Ertuğrul’a gönderdiği haber nedir? Olağanüstü toplanan toyda alınan büyük karar nedir? Ertuğrul’a kervansaraya gelmesi için haber yollayan kimdir? Ertuğrul’u bekleyen sürpriz olay ve isimler kimlerdir? Bütün bu sorulan cevabı Diriliş Ertuğrul 42. Bölümde…
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Diriliş Ertuğrul
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