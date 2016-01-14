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Diriliş Ertuğrul 42. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Diriliş Ertuğrul 41 bölümde Ertuğrul tüm tuzakları bozdu, idam kararı çıkmışken obaya dönen Tuğtekin tüm gerçeği babasına açıklamasının ardından Oba rahat bir nefes almıştı, yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide heyecan her bölüm daha da çok artmakta

 Diriliş Ertuğrul 41 bölümde Ertuğrul tüm tuzakları bozdu, idam kararı çıkmışken obaya dönen Tuğtekin tüm gerçeği babasına açıklamasının ardından Oba rahat bir nefes almıştı, yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide heyecan her bölüm daha da çok artmakta

TRT ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul 42. bölüm fragmanı yayınlandı. 20 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak Diriliş Ertuğrul 42. bölüm fragmanı yine izlenme rekorları kıracak gibi görünüyor. Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul'un, Noyan'ın yanına soktuğu Abdurrahman alp deşifre oluyor. Ertuğrul ve alpleri Abdurrahman'ı kurtarabilecek mi? Noyan Abdurrahman'a ne yapacak?

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Diriliş Ertuğrul
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