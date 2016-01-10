Diriliş Ertuğrul 41. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

TRT 1 Ekranlarında yayınlana Diriliş Ertuğrul 41. Bölüm Fragmanı izle. Diriliş Ertuğrul 41. bölüm fragmanı 41. Aralık ekrana gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul 41. Bölüm Tanıtım ve Tüyolarında neler olacak.



TRT 1 ekranlarında seyircilerle geçtiğimiz sezon itibariyle buluşmaya başlayan ve bu yayın hayatını başarılı bir şekilde devam ettiren Diriliş Ertuğrul adlı dizi bu akşam 241.. bölümüyle seyircileri ekranlara kilitledi.Yaşananlarla birlikte insanları eski hassasiyetini kazandırmaya devam eden ve tarih hakkında iyi bilgiler vermeyi sürdüren dizi Diriliş Ertuğrul gerçektende harika reytingler almayada devam ediyor.Bu zamana kadar istediği seviyede devam eden yayın hayatına, farklı konular, farklı olaylar ile insanları halen daha kendisine çekmeyi başarıyor.Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınladığı yeni bölümle birlikte de insanları yeniden kendine izlettirmesini bildi.

Diriliş Ertuğrul 41. bölüm özet nasıldı ?

Esir düşen komutan Ertuğrul bu esir halinden kurtulup yeniden arkadaşlarının, ailesinin yanına gidebilecek mi ? Noyan komutasında hareketini sürdüren Moğol birliği, Erzurum iline kadar gitmeyi başarmıştır.Dodurgalılar ve Kayılar ise Selçuklu Sultanı Keykubat'nı yanında Moğol'a karşı savaşmaya sonunda karar vermişlerdir ve bu savaşın sonucunun ne olduğu çok merak edilmektedir.En lider savaşçı beylerinden biri olarak gösterilen cesur isim Ertuğrul ise Noyan'ın komutasında hareket eden Moğol Birliği'nin esiri olmuştur ve artık bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyor, arkadaşlarına ve ailesine yaşadığını kanıtlayacak bir şeyler yapmak istiyordu. Noyan, Ertuğrul'un kendi yanında yer almasını başarabilmek, kendi yanında olmasını sağlayabilmek adına birçok kez Ertuğrul'a askerleri ve kendisi çok büyük işkenceler yapmıştır ama Ertuğrul hiçbir zaman onun emrinde olmayacağını ve bunu kabul etmeyeceğini söyleyince de Noyan'ın vahşi halleri ise gerçektende insanları korkutan bir olay olmuştur.

Gittikçe kızan Noyan, Ertuğrul'a daha kötü işkenceler yapmaya başlamıştır ve bu durum gerçektende Ertuğrul'un çok kötü halde yaralanmasına ve güçsüz düşmesine neden olmuştur.Ertuğrul bu işkencelerden kaçmayı başarır ve o kadar güçsüz düşmesine rağmen kaçmayı aşaran Ertuğrul, karşısına Tangut ve Moğol askerleri çıkınca ne yapacak ? Onları geçebilecek mi ? Yoksa boyun mu eğecek ? Neler olacak ? Noyan'ın esiri olan Ertuğrul'un öldüğünü düşünen ailesi ve askerleri de kendi bölgelerinde, Ertuğrul'un ölümünden dolayı ailesine taziye ziyaretine bile gelmeye başlamıştır.Herkes çok üzgündür ve Ertuğrul'un ölmesini kabullenmek onlar için gerçektende zordur.