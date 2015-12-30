Diriliş Ertuğrul 41. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Ertuğrul kurtulacak mı?

Ertuğrul idam mı edilecek?

Tuğtekin toya yetişebilecek mi?

Sungurtekin geri döndü mü?

Delidemir ve Halime’yi kim kurtardı? Onları kurtaran Sungurtekin mi?

Noyan İbn Arabi ve Tuğtekin’i bulabilecek mi?

Diriliş 40. Bölüm özeti... Diriliş son bölümed yaşananlar:

Artuk bey yumruklarıyla, İbn Arabi duasıyla Tuğtekin’in tekrar hayata dönmesine yardımcı oldu. İbn Arabi “Süleyman Şah oğlu Ertuğrul’un kurtuluşu için medet Yarabbi” şeklinde dua eder.

Gündoğdu, Selcan hatuna yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirir. Selcan tam sevinirken Gündoğdu çocuk istediğini söyler ve yeni bir hatunla evleneceğini söyler. Selcan hatun eğer kabul ederse sorun yoktur ancak kabul etmezse onu boşayacağını bildirir.

Korkut Bey Ertuğrul’u görmeye gelir. Kafesli çadırdaki Ertuğrul’a Tuğtekin’İ öldürüp öldürmediğini sorar. Ertuğrul Korkut beye sert çıkar.

Hayme ana ağırlaşmıştır. Ölümle cebelleşmektedir. O sırada rüyasına Süleyman Şah gelir. Pes etmeye hakkı olmadığını söyler. Kalk der ve sar acılarını... Her zaman senin yanındayım der Süleyman Şah... Evlatlarımın yanında olmasın...

Obaya ölmek üzere gönderilen Moğol askerleri, Alplerin de olmadığı ortamdan faydalanıp baskın vermiştir.

Baskında bir çok Dodurga ve Kayı kadını ve yaşlısı, masum insanlar öldürülmüştür. Ertuğrul da kafesten baskın esnasında çıkmış ve yine dayısı Korkut’un canını kurtarmıştır. Korkut hala olanların farkında değildir ve Ertuğrul’un kellesini istemektedir. Yapılacak olan toy için yine büyük tezgahlar kurulmuştur. Sadettin Köpeğin adamı olan Karabey, Moğollara çalışmaktadır ve hainlik etmektedir. Ertuğrul bu durumu kardeşi

Gündoğdu’ya da anlatır Gündoğdu ikna olur fakat Gümüştekin ve Korkut’u ikna etmek zordur.

Bir yandan Tankut ve adamları hancıyla gönderdikleri şerbete uyku verici ilaç katmıştır ve Delidemir uyuyakalmıştır. Tankut Halime Sultan’ın odasına girer, Sungurtekin’in emaneti belgelerin peşindedir.

Hayme ana kendine gelir ve Gündoğdu ile toy öncesi değerlendirme yaparlar. Hayme ana, Gündoğdu'ya Ertuğrul'un ölmesine izin vermemesini Noyan iblisinin bunu başarması halinde savaşı kaybedeceklerini söyler. Gündoğdu'da kardeşini yem etmeyeceğini söyler.

Tankut ve adamlarının elinden Delidemir ve Halime hatun kurtulur ve atlarıyla kaçarlar. İbn-i arabi ve Ertuğrul Bey'in alpelir Tuğtekin'in başındadır. Tuğtekin'i obaya götürmek isterler. Onun söyleyecekleri Ertuğrul'un kurtuluşunu sağlayacak mıdır?

Halime ile Delidemir kaçarken Tangut ve adamları onları bulur. Tangut Halime’yi Noyan’a götürmeyi ve Delidemir’i öldürmeyi planlamaktadır. Ancak tam o sırada pelerinli bir okçu Delidemir ve Halime Sultan’ı kurtarır. Diziye yeni giren bu karakter Sungurtekin mi? Diziye yeni katılan Sungurtekin kim olacak? Sungurtekin’i kim oynayacak?

Toy toplanır. Toyda Ertuğrul’un idamı istenir. Gündoğdu kardeşini idam edeceklerini bildiği için önlem almıştır. Karabek hainliğini gösterip öncesinden Korkut beye toydan sonra Gündoğdu’yu tutuklamasını söyler. Her iki taraf da planlarını kurmuş ve sonucu beklemektedir. Yeni bölümde merak edilenler: