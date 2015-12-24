Diriliş Ertuğrul 40. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Diriliş Ertuğrul son bölümde kan döküldü. Noyan'ın planları obada karışıklığa neden oldu. Hayme Ana kendini siper etti. Diriliş Ertuğrul 39. son bölüm ve detaylar haberimizde..

Tuğtekin ve alplerinin katili olarak gösterilen Ertuğrul’u neler beklemektedir?Ertuğrul’un obadaki hainin Kocabaş olduğunu ortaya çıkarmak için yaptığı plan, Gökçe’nin her şeyi Tuğtekin’e söylemesiyle bozulmuştur. Noyan’ın en başından beri istediği olmuş, Kayı ve Dodurga boyları artık düşman hale gelmişlerdir. Gümüştekin ve Aytolun’un ihtirasları obayı gün geçtikçe tehlikeye sürüklemektedir.

Kayı ve Dodurga boyları arasında alevlenen düşmanlığı ve yükselen tansiyonu fırsat bilen Noyan, şimdi yeni planların peşindedir. Obadaki haini ortaya çıkarmaya çalışırken Tuğtekin ve alplerinin katili olarak gösterilen Ertuğrul’u neler beklemektedir? Kendisine isnat edilen suçtan dolayı yargılanmak için obaya dönen Ertuğrul’un büyük oyun u nedir? Tangut, peşinde olduğu sırrı öğrenince Noyan’a söyleyecek mi? Hayme Ana, hayatını kimin için tehlikeye atar? Düğün için gün sayan Gökçe, son yaşananlardan sonra ne yapacaktır? Obada büyük bir sarsıntı meydana getirecek olan olay nedir?

Diriliş Ertuğrul 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm ile 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Noyan’ın oynadığı oyun sonucunda Ertuğrul ve Tuğtekin yaşadı?

Ertuğrul’un ön gördüğü gibi Noyan, obaya casuslarını yerleştirerek obayı içeriden yıkmak için çalışmalarına başlamıştır. Obadaki hırs ve ihtiras kavgalarının giderek büyümesi Noyan’ın tam da olmasını istediği şeydir. Bu duruma kadınların birbiriyle olan çekişmesi de eklenince Noyan’ın iki obayı yıkma planı daha da kolaylaşmaktadır.

Ertuğrul’u dinlememekle hata yaptığını anlayan annesi ve abisi, bir yandan obadaki tansiyonu düşürmek için uğraşırken diğer yandan yeni stratejiler uygulamaktadırlar. Obadan sürgün edilen Ertuğrul yeni planlar yaparken kendisini nasıl tehlikeler beklemektedir?

Noyan’ın oynadığı oyun sonucunda Ertuğrul ve Tuğtekin’i neler bekleyecek? Tuğtekin obadaki hainin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Tuğtekin’i Noyan’ı teslim eden kim? Artuk Bey’in Ertuğrul’a, Kocabaş’ın ise obaya götürdüğü haber nedir? Selcan, Aytolun’un sırrını ortaya çıkarabilecek mi? Bütün bu soruların cevabı Diriliş Ertuğrul 38. Bölümde..