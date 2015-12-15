Diriliş Ertuğrul 39. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Ertuğrul’un ön gördüğü gibi Noyan, obaya casuslarını yerleştirerek obayı içeriden yıkmak için çalışmalarına başlamıştır. Obadaki hırs ve ihtiras kavgalarının giderek büyümesi Noyan’ın tam da olmasını istediği şeydir. Bu duruma kadınların birbiriyle olan çekişmesi de eklenince Noyan’ın iki obayı yıkma planı daha da kolaylaşmaktadır.

Ertuğrul’u dinlememekle hata yaptığını anlayan annesi ve abisi, bir yandan obadaki tansiyonu düşürmek için uğraşırken diğer yandan yeni stratejiler uygulamaktadırlar. Obadan sürgün edilen Ertuğrul yeni planlar yaparken kendisini nasıl tehlikeler beklemektedir?