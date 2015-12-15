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Diriliş Ertuğrul 39. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle
TRT 1 ekranlarında kısa sürede adeta fenomen haline gelen Dirliş Ertuğrul'da her hafta heyecanın dozacı iyice artıyor, diriliş için sürdürdüğü savaşta obası ateşin ortasında kalmış durumda yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sitemizden izleyebileceksiniz
15 Aralık 2015 Salı 23:38
TRT 1 ekranlarında kısa sürede adeta fenomen haline gelen Dirliş Ertuğrul'da her hafta heyecanın dozacı iyice artıyor, diriliş için sürdürdüğü savaşta obası ateşin ortasında kalmış durumda yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sitemizden izleyebileceksiniz
Ertuğrul’un ön gördüğü gibi Noyan, obaya casuslarını yerleştirerek obayı içeriden yıkmak için çalışmalarına başlamıştır. Obadaki hırs ve ihtiras kavgalarının giderek büyümesi Noyan’ın tam da olmasını istediği şeydir. Bu duruma kadınların birbiriyle olan çekişmesi de eklenince Noyan’ın iki obayı yıkma planı daha da kolaylaşmaktadır.
Ertuğrul’u dinlememekle hata yaptığını anlayan annesi ve abisi, bir yandan obadaki tansiyonu düşürmek için uğraşırken diğer yandan yeni stratejiler uygulamaktadırlar. Obadan sürgün edilen Ertuğrul yeni planlar yaparken kendisini nasıl tehlikeler beklemektedir?
Noyan’ın oynadığı oyun sonucunda Ertuğrul ve Tuğtekin’i neler bekleyecek? Tuğtekin obadaki hainin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Tuğtekin’i Noyan’ı teslim eden kim? Artuk Bey’in Ertuğrul’a, Kocabaş’ın ise obaya götürdüğü haber nedir? Selcan, Aytolun’un sırrını ortaya çıkarabilecek mi? Bütün bu soruların cevabı Diriliş Ertuğrul 38. Bölümde
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