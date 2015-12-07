Diriliş Ertuğrul 37. Son Bölüm Fragman İzle

Ertuğrul Ertokuş Bey’i kurtardıktan sonra obaya mı götürecek?

Konya ’dan gelen Gümüştekin’in Ertuğrul’un ölüm fermanını getirmesi obadaki durumu daha da yükseltmiştir. Hayme Ana ve Gündoğdu başından beri Ertuğrul’u dinlemeyerek büyük bir hata yaptıklarını anlamışlardır. Hayme Ana pişman olup oğlunu ve obasını korumak için hamleler yapsa da Aytolun, Gümüştekin ve Goncagül üçlüsünün planları onun hamlelerini boşa çıkartır.Ertokuş Bey’i öldürmekle itham edilen Ertuğrul Ertokuş Bey’i kurtardıktan sonra obaya mı götürecek?

Abdurrahman’ı gören Tangut’un planı nedir? Noyan, Rahman’ın Ertuğrul tarafından yanına yerleştirildiğini öğrenecek mi? Selcan’ın Aytolun hakkında öğrendiği büyük sır nedir? Halime kendisine ve Ertuğrul’a yardım etmesi için kime mektup gönderir? Ögeday Sungur Tekin’in Aksakallılar için casusluk yaptığını öğrenecek mi? Sungur Tekin’in yaşadığını öğrenen Hayme Ana’nın tepkisi ne olacaktır? Artuk Bey’in Korkut Bey’i hangi konuda uyaracaktır?

Tuğtekin’in Ertuğrul ile ilgili öğrendiği sır ne olacaktır? Bütün bu soruların cevabı Diriliş Ertuğrul 37. Bölümde

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayme Ana’nın Ertuğrul’u obadan sürgün etmesi obadaki tansiyonu daha da yükselmiştir. Ancak bu durum Aytolun ve Tuğtekin’i fazlasıyla memnun etmiştir. Obada her şey Aytolun’un planladığı gibi gitmektedir. Aytolun, Tuğtekin’i Gökçe ile evlendirerek obadaki etkinliğini daha da artırmak istemektedir. Bütün bu oyunları gören Selcan onun üzerine gider. Ancak her defasında Gündoğdu’nun sert müdahalelerine maruz kalır.

Ertuğrul obadaki bu yaşananlardan habersiz yeni planlar yapmaya devam etmektedir. Bu arada Konya’dan gelen Ertokuş Bey’in Ertuğrul için söyledikleri Korkut Bey, Tuğtekin ve Aytolun’u öfkelendirmiştir. Ertokuş Bey bütün tehlikelere rağmen Ertuğrul ile neden görüşmek ister? Konya’dan getirdiği bilgiler nelerdir? Yayını çeken Kocabaş Ertuğrul’u vuracak mı? Artuk Bey onları neden gizli gizli dinlemektedir? Artuk Bey, obadaki hainin Kocabaş olduğunu öğrenecek mi? Obaya yeni gelen Goncagül ile Gündoğdu arasında yeni bir şeyler mi başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARINA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Sanat, spor , müzik, siyaset ve iş dünyasının en iyilerinin belirlendiği Moon Life Dergisi’nin ödül töreninde Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin Süleyman Şah’ı Serdar Gökhan Meslek Yaşam Onur Ödülü’nü, dizinin Tuğtekin’i Uğur Güneş ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreni Maslak Steigenberger Hotel’de Özlem Yıldız’ın sunuculuğunda gerçekleşti. Birçok ünlü ismi bir araya getiren törende Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Serdar Gökhan, Tolga Sala, Uğur Güneş, Melih Özdoğan ve Atilla Kılıç da yer aldı. Törende, Meslek Yaşam Onur Ödülü’nü Serdar Gökhan alırken En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Uğur Güneş’in oldu.