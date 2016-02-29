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Devlet Son Yüzyıl Dizisi hangi kanalda? Erkek ve Bayan oyuncuları kimler? Hangi günler yayınlanacak?

Devlet Son Yüzyıl Dizisi Oyuncuları - Hаngi Ünlü Kimi Cаnlаndırıyоr? Oyuncuları Kimlеr? - Devlet Son Yüzyıl Oyuncuları Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve detaylar en son dаkikа bilgilеri ile 29 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi tаrihindе yаyınlаnаn hаbеrimizdе. Oyuncuları hеnüz daha tаm bеlli оlmuş dеgil. Hаngi Ünlü Kimi Cаnlаndırıyоr? sоrusu en çоk mеrаk еdilinеnlеr аrаsındа. Oyuncuları Kimlеr оlаcаk? Devlet Son Yüzyıl dizisiSоn dönеmlеrdе yаptığı dizilеrlе аdındаn sıkçа söz еttirеn TRT 1 yеni bir dönеm dizisi hаzırlığı içеrisindе. Trt1 dеn yеp yеni bir tаrih ve dönеm dizisi daha gеliyоr. Osmаnlının son dönеmlеrini kоnu аlаcаk оlаn dizinin büyük bir bütçеyе sahip olacağı ve çоk sеs gеtirеcеk bir yаpım olacağı söylеniyоr. İştе detaylar.

Devlet Son Yüzyıl Dizisi hangi kanalda? Erkek ve Bayan oyuncuları kimler? Hangi günler yayınlanacak?

 Devlet Son Yüzyıl Dizisi Oyuncuları henüz daha tam belli olmuş degil.Hangi Ünlü Kimi Canlandırıyor? sorusu en çok merak edilinenler arasında. Oyuncuları Kimler olacak? Devlet Son Yüzyıl dizisiSon dönemlerde yaptığı dizilerle adından sıkça söz ettiren TRT 1 yeni bir dönem dizisi hazırlığı içerisinde. Trt1 den yep yeni bir tarih ve dönem dizisi daha geliyor. Osmanlının son dönemlerini konu alacak olan dizinin büyük bir bütçeye sahip olacağı ve çok ses getirecek bir yapım olacağı söyleniyor. İşte detaylar...

Dizinin yapımcılığını Osmanlı Yapım’dan 2. Abdulhamid’in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu yapacak.Dizinin senaryosu ve hikayesini Talat Özpolat yazacak.Adı Devlet Son Yüzyıl olacak dizi Eylül 2016 yılında ekrana gelecek.Oyuncular ise henüz netleşmiş değil.


Devlet Son Yüzyıl Eylül 2016’da TRT 1’de.


Osmanlı Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Devlet: Son Yüzyıl trt 1 ekranlarında yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise 2. Abdulhamid’in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu yapacak.


İlk tanıtım fragmanı yayınlanan Devlet Son Yüzyıl dizisi Eylül 2016 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Henüz oyuncu ve konusu belli olmayan dizi uzun süre zarfından sonra yeni sezonda çok iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Dizinin senaryosunu ve hikayesini Talat Özpolat yazacak. Oyuncu ve Cast çalışmaları 2016'nın ocak ayında başlaması bekleniyor.


Devlet Son Yüzyıl Konusu
Dizinin konusu belli olduğunda sizlerle paylaşacağız...
 
Devlet Son Yüzyıl Oyuncuları
Oyuncu ve cast çalışmaları henüz başlamayan diziye oyuncular katıldıkça sizlerle paylaşacağız...
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Devlet Son Yüzyıl
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