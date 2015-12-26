Demet Akbağ Nadide Hayat filminde Cem Yılmaz'ı ne kadar çok sevdiğini söyledi!

Ünlü sinema oyuncusu ve tiyatrocu Demet Akbağ komedyen Cem Yılmaz hakkında söylediği sözler gündeme damga vurdu. Demet Akbağ yeni filmi Nadide Hayat’ın bir senaryosunda Cem Yılmaz’ı ne kadar çok sevdiği sözlerini sar edince bir anda gündem oldu. İşte Demet Akbağ ve komedyen Cem Yılmaz hakkında söyledikleri.



Demet Akbağ, geçen cuma gösterime giren 'Nadide Hayat' filminin bir sahnesinde Cem Yılmaz'dan bahsediyor. 'Nadide' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, filmde gençlik yıllarında bıraktığı Su Ürünleri Fakültesi'ne aftan yararlanarak geri dönüyor. Okula kabak yemeği götüren Akbağ'ı gören bir öğrenci, "Kabak çiğ mi koyuluyor yoksa kızartıp koyulduğunda mı daha güzel oluyor?" diyerek oyuncuya takılıyor. Bunun üzerine Akbağ, "Arog'da mıydı kabak şakası? Evhanımlarıyla ilgili şakalar unutulmuyor. Ben de çok severim Cem Yılmaz'ı" diyor.









Demet Akbağ Kimdir? 1995 ve 2002 yılları arasında, yayınlandığı ilk günden beri televizyon izleyicisinin büyük beğenisini toplayan “Bir Demet Tiyatro“daki “Lütfiye“, “Feriştah” ve “Züleyha” karakterleri ile üne kavuşan oyuncu.



23 Aralık 1959 tarihinde İstanbullu bir ailenin kızı olarak Denizli’de dünyaya geldi. Dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli’de geçti. Babası gazeteci ve fotoğrafı Oktay İybar’dır. 1973 yılında Lise yıllarında anne ve babası ayrıldılar, bu sebeble İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı liseyi Erenköy Kız Lisesi’nde bitirdi. 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi; okulu dört yılda tamamladı. Sedef İybar adında bir kız kardeşi vardır.



1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi topluluklarla çalıştı. 1987’de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından “Yılın Televizyon Yıldızı” seçildi. 1993 yılında Antalya Film Festivali’nde “Tersine Dünya” adlı filmdeki rolüyle Altın Portakal ödülünü aldıktan sonra, 1995 yılında (Suna Pekuysal‘dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın oyuncu olarak) İsmail Dümbüllü, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Altın Kelebek-Yılın Komedi Sanatçısı, 1996 ve 1997 yıllarında da MGD-Komedi Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.







1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran “Bir Demet Tiyatro” dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı “Otogargara“, “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” adlı oyunlarda yer aldı. Televizyon ekranında yer aldığı diğer yapımlar ise “Ölümsüz Aşk” adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı “Pişti” programıdır. Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı.



Bodrum’da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi. Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano’da evlenmiştir. Ali (d.2000) adında bir oğlu vardır. 2008 yılında , Kanal 1’de yayınlanan “Süper Aile” adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013 yılında Show TV’de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yapıyor, juri koltuğunda ise Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ oturuyor.









Cem Yılmaz Kimdir?



23 Nisan 1973‘te İstanbul‘da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. ı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır. Kocamustafapaşa’da ki Mehmet Akif İlkokulu’nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler’e taşındı. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde görmüştür. Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.



İlk stand-up gösterisini Leman Kültür‘de, 1995‘in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi“nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200’ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiyenin yanı sıra, Avrupa ve Amerikada da sahne aldı. Leman Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarını “Karikatürler” isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı‘nın yönettiği “Herşey Çok Güzel Olacak” isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 miyon 800 bin kişi tarafından izlendi. Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı , “Panasonic” reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görüldü.



Radyo spotlarının yanı sıra, Panasonic, Mavi Jeans,Telsim, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi markaların reklamlarında oynadı başardı. Gösterileri 2000 senesinde Star TV tarafından yayınlanmaya başlandı ve “Gösteri” adıyla piyasa sürüldü. 2001 yılında çıkan kısa dönemden faydalandı ve Temmuz 2001’de askerliğini yaptı. 12 Kasım 2004‘te vizyona giren, çekimleri tamamlanmasına karşın yapımcı firma ile yaşanan problemler sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 4 farklı karakterde oynayarak başrolünü üstlendiği, Ömer Faruk Sorak‘ın yönetmenliğini yaptığı G.O.R.A. ile bir kez daha milyonları sinema salonlarına çekmeyi başardı. 2007 senesinde Cem Yılmaz, “CMYLMZ Fikir Sanat” adında sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir-sanat üretim şirketi kurmuştur.



Daha önce de senaryo ve oyunculuk çalışmalarıyla birçok çalışmaya imza atan Cem Yılmaz, artık şirket bünyesinde senarist, oyuncu, yönetmen, yapımcı olarak görev alacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2011 vergilendirme döneminde gelir vergisi listesine 71. sıradan girerken, Yılmaz’a bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerinden oluşan geliri için 2 milyon 488 bin 198 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Cem Yılmaz ve sinema ve televizyon oyuncusu Ahu Yağtu (d. 11 Temmuz 1978)10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel’de evlendi. Balayı için Dubai‘ye gittiler. Evlenmeden önce 4.5 aylık hamile olan Ahu Yağtu, çocukları 2 ağustos 2012 tarihinde doğduğunda adını Kemal koydular. Ünlü çift 24 Aralık 2013 tarihinde tek celsede boşandı. Cem yılmaz’ın son gösterisi olan CM101MMXI FUNDAMENTALS’ın sinema gösterimi de 2013 yılının ocak ayında sinemalarda aynı isimle gösterime girdi.











