Delibal Fragmanı Film İzle

Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Yıldırım Türker’in yazdığı “ Delibal “ isimli filmin merakla vizyona girmesi bekleniyor.Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı filmin oldukça dramatik bir hikayesi var. Manken ve oyuncu Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Barış, üniversitede mimarlık okuyan, müzikle iç içe yaşayan ve hayatın her anından keyif almasını bilen bir karakter.

15 Aralık 2015 Salı 22:49