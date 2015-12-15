Delibal Fragmanı Film İzle

Barış, ismini dahi bilmediği bu kızı araştırıp bulmak zorundadır.Füsun’u bulur.Fakat Füsun’u aşka ve evliliğe ikna etmek, onu bulmaktan daha zordur.Ama genç aşığımız Barış, yakışıklılığını ve sıcakkanlılığını da kullanarak Füsun’u ikna eder ve evlenirler. Fakat bu rüya gibi giden evlilik, her rüyanın bitişi gibi son bulacaktır.Hepimizi hüzne boğacak olan, bolca dram yüklü bu film, yakın zamanda vizyona girecek.
Barış, ismini dahi bilmediği bu kızı araştırıp bulmak zorundadır.Füsun’u bulur.Fakat Füsun’u aşka ve evliliğe ikna etmek, onu bulmaktan daha zordur.Ama genç aşığımız Barış, yakışıklılığını ve sıcakkanlılığını da kullanarak Füsun’u ikna eder ve evlenirler. Fakat bu rüya gibi giden evlilik, her rüyanın bitişi gibi son bulacaktır.Hepimizi hüzne boğacak olan, bolca dram yüklü bu film, yakın zamanda vizyona girecek.