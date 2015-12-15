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Delibal Fragmanı Film İzle

Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Yıldırım Türker’in yazdığı “ Delibal “ isimli filmin merakla vizyona girmesi bekleniyor.Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı filmin oldukça dramatik bir hikayesi var. Manken ve oyuncu Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Barış, üniversitede mimarlık okuyan, müzikle iç içe yaşayan ve hayatın her anından keyif almasını bilen bir karakter.

Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Yıldırım Türker’in yazdığı “ Delibal izle “ isimli filmin merakla vizyona girmesi bekleniyor.Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı filmin oldukça dramatik bir hikayesi var. Manken ve oyuncu Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Barış, üniversitede mimarlık okuyan, müzikle iç içe yaşayan ve hayatın her anından keyif almasını bilen bir karakter.Lakin Barış, hayatını hayallerine ve kariyerine adayan Füsun’a ilk görüşte aşık olmuştur.

Barış,  ismini dahi bilmediği bu kızı araştırıp bulmak zorundadır.Füsun’u bulur.Fakat Füsun’u aşka ve evliliğe ikna etmek, onu bulmaktan daha zordur.Ama genç aşığımız Barış, yakışıklılığını ve sıcakkanlılığını da kullanarak Füsun’u ikna eder ve evlenirler. Fakat bu rüya gibi giden evlilik, her rüyanın bitişi gibi son bulacaktır.Hepimizi hüzne boğacak olan, bolca dram yüklü bu film, yakın zamanda vizyona girecek.

 
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Delibal Izle
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