Defne Benan Yüksel kimdir? - Defne Benan Yüksel Fotoğrafları

Sosyal Medyada adından sıkça söz eden İzmirli avukat Defne Benan Yüksel kimdir? Defne Benan Yüksel Hayatı ve Biyografisi. İzmirli avukat Adriana Lima Benzerliği ile dikkat çekmişti. İşte Defne Benan Yüksel Hayatı ve Biyografisi.





Hakim Orhan Yüksel ile Funda Yüksel'in tek çocukları, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukat olan ve aynı üniversitede yüksek lisans yapan Defne Benan Yüksel, avukatlık dışında bir bira markasının Türkiye'de ve Danimarka'da yapılan çekimlerinde reklam yüzü oldu. Yüksel, en son olarak sağlık turizmine yönelik bir reklam çekiminde yer aldı. Bir güzellik merkezi, sağlık turizmi için Avrupalı turistlere yönelik reklam filminde de tercihi avukat Defne Benan Yüksel oldu.Firma sahibinini özellikle kendisini bu reklamda oynaması için davet ettiğini belirten Yüksel şunları anlattı: "Bugüne kadar birçok markanın reklam yüzü oldum. Çekimler için Avrupa'nın birçok şehrine gittim. Fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. Sağlık turizmi ile ilgili çekilen reklam, Avrupa'da yayın yapan Türk kanallarında yakında gösterime girecek. Herhangi bir ücret almıyorum. Beni Adriana Lima'ya benzetip yolda durduruyorlar. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Benim en büyük destekçim annem ve babam. Yüksek lisansım bitince kendime büro açıp, mesleğimi yapacağım. Bu işi de hobi olarak yapmaya devam edeceğim."