Deadpool Fragmanı Film İzle

Bilim kurgu aksiyon tadında olan filmde yönetmenlik koltuğunda Tim Miller oturuyor, kansere yakalanmış bir adamın başından geçenleri anlatıyor, Deadpool Fraganı Film İzle haber detayında bulabilirsiniz

Teşhisleri sonunda kanser çıkan Wade Wilson tüm umudunu Weapon X programına bırakır. Ancak katılması ile birlikte yeni bir kahraman ortaya çıkar. Alışıldık süper kahramanlara hiç benzemeyen, umursamaz, tuhaf bir espri anlayışı olan Deadpool, hayatını mahvolma noktasına getirenlerden intikam alma peşine düşecektir.