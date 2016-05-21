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DAEŞ Ramazan Ayını Kana Bulayacak

Terör Örgütü DAEŞ hain saldırıları için Ramazan Ayı’nı hedef aldı. DAEŞ Terörist militanlarına çağrıda bulundu.

DAEŞ Ramazan Ayını Kana Bulayacak

Terör örgütü DAEŞ, destekçilerine Ramazan ayında uygulamaları için korkunç açıklamaların bulunduğu bir sesli mesaj yayınladı.

Terör örgütü DAEŞ'in sözcüsü Muhammed el Adnani'ye ait olduğu öne sürülen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Mesajda DAEŞ'lilere Ramazan ayı boyunca ABD ve Avrupa'ya yönelik saldırılar yapılması çağrısı yapılıyor. Sesli mesajda kan don duran şu ifadeler yer aldı; "Ramazan, fetih ayı... Hazırlıklarınızı yapın ve hazır olun... Bu sayede Ramazan ayını inanmayanlar için bir facia ayı yapabilirsiniz." Mesajda sivil ve askeri noktaların hedef alınması tavsiyesinde bulunuldu. Ses kaydı DAEŞ'in kullandığı twitter hesapları üzerinden servis edilirken, mesaj bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

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