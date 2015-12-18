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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı Çıkışında Beştepe Millet Camii'nde Görüntülendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma Namazını kılmak için gittiği Beştepe Millet Camii çıkışında görüntülendi, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan kendileriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı Çıkışında Beştepe Millet Camii'nde Görüntülendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma Namazını kılmak için gittiği  Beştepe Millet Camii çıkışında görüntülendi, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan kendileriyle sohbet etti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikametinden Beştepe Millet Camisi'ne geçti. Burada namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

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