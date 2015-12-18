Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı Çıkışında Beştepe Millet Camii'nde Görüntülendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma Namazını kılmak için gittiği Beştepe Millet Camii çıkışında görüntülendi, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan kendileriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma Namazını kılmak için gittiği Beştepe Millet Camii çıkışında görüntülendi, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan kendileriyle sohbet etti