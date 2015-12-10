Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği Aziz Sancar Ankaraya geliyor

İşte Özkök'ün o yazısından paylaşımlar:

Yemekte Ankara'dan gelen mesaj

DÜN... Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği rezidansı...

Büyükelçi Kaya Türkmen konuşuyor.

Yanında bu yıl Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Aziz Sancar var...



ÖNCE CUMHURBAŞKANI’NIN ÖZEL HEDİYESİ GELİYOR

Aziz Sancar’ın aldığı ödülün bütün Türkiye için nasıl büyük bir gurur ve moral kaynağı olduğunu söylüyor.

Bu arada bir hatırasını da aktarıyor.

Cumhurbaşkanı’nın Japonya ziyareti sırasında bir Türk-Japon üniversitesinin kurulması kararı alınmış.

Japonlardan biri, “İnşallah, bu üniversiteden Nobel’li bilim insanları çıkacak” demiş.

Ertesi gün görüşmeler sırasında, Sancar’ın Nobel ödülünü kazandığı haberi gelmiş.

Büyükelçi konuşmasını bitirdikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği hediyeyi takdim ediyor.



HOCAM SİZİNLE ÖZEL BİR ŞEY KONUŞMAK İSTİYORUM

Biraz sonra açık büfe yemeğe geçildiğinde Büyükelçi Türkmen, Prof. Sancar’ın kulağına eğiliyor ve “Lütfen üst kattaki odaya geçebilir miyiz, sizinle konuşmak istediğim bir konu var” diyor.

Yanlarına Türkiye’den törene gelmiş üç bilim kuruluşunun başkanlarını da alıp üst kata çıkıyorlar.

Büyükelçi odada Sancar’a, “Sayın Cumhurbaşkanımızın size özel bir mesajı var. Mümkünse sizi Türkiye’ye davet ediyor.”

Sancar, mayıs ayında bir toplantı için Türkiye’ye geleceğini ve o sırada kendisiyle görüşmekten memnun olacağını söylüyor.

Ancak Büyükelçi, “Buradan direkt Ankara’ya geçemez misiniz” deyince, Sancar “Olabilir” diyor.



SALI GÜNÜ SANCAR’I ANKARA’DA KABUL EDİYOR

Hemen oradan Ankara aranıyor ve gerekli randevu sağlanıyor.

Prof. Sancar, pazartesi günü Türkiye’ye geliyor.

Salı günü de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel’li bilim insanımıza yaptığı bu davet, tabii ki o andan itibaren Büyükelçilik yemeğinin en büyük konusunu oluşturuyor.

Ankara’nın mesajı bu.



PROFESÖR SANCAR’IN ANKARA’YA MESAJI

Ama bir de Prof. Sancar’ın Ankara’ya mesajı var.

Onu da Büyükelçilik salonunda yaptığı kısa konuşmada söylüyor.

Büyükelçi’ye, “Lütfen Ankara’daki yetkililere şu ricamı iletin. Özellikle kız çocuklarının eğitimine çok önem verin. Ben bunun ne kadar önemli olduğunu Amerika’da öğrendim.”

Hürriyet yazarı Erturğrul Özkök bugünkü köşesinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde katıldığı yemekten bilgiler paylaştı. Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Salı günü Ankara'da olacağını söyledi.