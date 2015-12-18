Cizre ve Silopi'de hayatı zindan eden 62 PKK'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Cizre ve Silopi'de devam eden operasyonların toplamında şu ana kadar 62 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

CİZRE'DE 56 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'nin internet sitesinden dünkü önemli olaylar hakkında yapılan açıklamaya göre; Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda, 4 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Operasyonlarda 31 terörist etkisiz hâle getirildi. Toplam 56 terörist öldürüldü. Ayrıca Cizre'de teröristler tarafından kundaklanan iki okul kullanılamaz hâle geldi.

SİLOPİ'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Silopi'de devam eden operasyonda, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Silopi'deki operasyonda, toplam 6 terörist öldürüldü.

Ayrıca ilçede; 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 şarjörü ve 450 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, iki adet kurusıkı tabanca, bir adet av tüfeği, av tüfeğine ait 50 adet fişek, bir adet pasaport, iki adet hücum yeleği, bir takım askerî üniforma, bir adet dizüstü bilgisayar, 13 adet cep telefonu ve 10 adet flash bellek bulundu.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada 2 gün önce çıkan çatışmalarda, kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Hediye Şen'den sonra dün akşam da 25 yaşındaki Doğan Aslan da çatıma bölgesinde isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

Doğan Aslan'ın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bir gün önce yaşamını yitiren Hediye Şen de bugün Gülçlükınak İlçesi'ne bağlı Damlabaşı Köyü'nde toprağa verildi.