Cizre'de bir askerimiz şehit 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Cizre İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



"24 Aralık 2015 tarihinde Şırnak İli Cizre İlçesinde icra edilen operasyon esnasında saat 20.34'te çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere üç Kahraman silah arkadaşımız saat 21.52'de yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, ağır yaralanan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.20'de şehit olmuştur. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmayıp, tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."