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Çiçeği burnunda evli Anestezi Teknikeri intihar etti
Henüz 3 aylık evli olan ve İstanbul Kadıköy’de özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, televizyonda ses ve moda yarışmalarında da boy gösteren 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan’ın, sabaha karşı Kartal’daki evinde kendini iple asarak intihar ettiği öğrenildi.
15 Aralık 2015 Salı 11:50
Henüz 3 aylık evli olan ve İstanbul Kadıköy’de özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, televizyonda ses ve moda yarışmalarında da boy gösteren 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan’ın, sabaha karşı Kartal’daki evinde kendini iple asarak intihar ettiği öğrenildi.Olay, Uğur Mumcu Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki Terkos Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Kadıköy Şifa Hastanesi'nde çalışan 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan'ın eşi Buğrahan Artan sabaha karşı saat 05.00'te uyandı.
Eşinin yanında olmadığını fark eden Buğrahan Artan, salona geçtiğinde Vildan Kalender Artan'ın kendini iple asarak intihar ettiğini gördü. Artan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ancak olay yerine gelen ekipler anestezi teknikeri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisin incelemesinin ardından, Artan'ın cansız bedeni önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
MUTLULUĞU 3 AY SÜRDÜ
Marmara Üniversitesi Anestezi Bölümü mezunu 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan'ın 20 Eylül'de çocukluk aşkı Buğrahan Artan ile evlendiği belirtildi.
Ayrıca, genç kadının bir televizyon kanalındaki moda yarışmasına katılarak haftanın birincisi seçildiği de öğrenildi.
Çevresinde oldukça neşeli ve hayat dolu biri olarak bilinen, henüz 3 aylık evli genç kadının intihar nedeni araştırılıyor.
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