Çiçeği burnunda evli Anestezi Teknikeri intihar etti

Henüz 3 aylık evli olan ve İstanbul Kadıköy’de özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, televizyonda ses ve moda yarışmalarında da boy gösteren 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan’ın, sabaha karşı Kartal’daki evinde kendini iple asarak intihar ettiği öğrenildi.







Eşinin yanında olmadığını fark eden Buğrahan Artan, salona geçtiğinde Vildan Kalender Artan'ın kendini iple asarak intihar ettiğini gördü. Artan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ancak olay yerine gelen ekipler anestezi teknikeri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından, Artan'ın cansız bedeni önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUTLULUĞU 3 AY SÜRDÜ

Marmara Üniversitesi Anestezi Bölümü mezunu 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan'ın 20 Eylül'de çocukluk aşkı Buğrahan Artan ile evlendiği belirtildi.

Ayrıca, genç kadının bir televizyon kanalındaki moda yarışmasına katılarak haftanın birincisi seçildiği de öğrenildi.

Çevresinde oldukça neşeli ve hayat dolu biri olarak bilinen, henüz 3 aylık evli genç kadının intihar nedeni araştırılıyor.