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CIA İstihbaratı alarma geçirdi 81 ilde Daeş alarmı

CIA'den canlı bomba ve DAEŞ uyarısı güvenlik birimlerini 81 ilde birden harekete geçirdi, Rus turistlere olası bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alınıyor

CIA İstihbaratı alarma geçirdi 81 ilde Daeş alarmı
 CIA'den canlı bomba ve DAEŞ uyarısı güvenlik birimlerini 81 ilde birden harekete geçirdi, Rus turistlere olası bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alınıyor
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Türkiye'ye istihbarat bilgisi vererek destek sağladı. Mumtaz Muhammed Jamas Dağmash (38), Ayman Ahmet Abdullah Nofal (41) ve Rafet Abbas adlı Filistinlilerin Türkiye'de Rus turistlere yönelik eylem yapacağı bilgisini veren istihbarat örgütü, eylem planlarını Türk yetkililere iletti. CIA, 3 Filistinlinin Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 31 Ekim'de Rus yolcu uçağının düşürülmesiyle bağlantıları olduğunu da belirledi. Uçak, IŞİD terör örgütü tarafından düşürülmüştü.

BİLGİ TÜRK MAKAMLARA ULAŞTI

CIA ayrıca 544 814 0... numaralı GSM hattını kullanan ve IŞİD'le bağlantılı olan Abu Khalid kod adlı Jamal Nasa adlı kişinin Türkiye'de bulunduğunu ve sahte kimlik kartı ürettiğini, çalıntı antik eser ticareti yaptığını tespit etti. Jamal Nasa'nın Suriyeli göçmenleri Batı Avrupa'ya kaçırma faaliyetinde de bulunduğu yönünde Türk makamlarına bilgi aktarıldığı öğrenildi.

CANLI BOMBA UYARISI

14 Kasım 2015 tarihi itibarıyla Jamal Nasa'nın hat değiştirdiğini tespit eden CIA, yeni hattın 553 133... olduğunu saptadı. Jamal Nasa'nın, sahte kimlik kullanan 1 kişiyle irtibatlı olduğu ve intihar eylemi planladığı bildirildi. Kimliği bilinmeyen kişi ile Ahmet isimli bir kişinin Türkiye'de seyahat edebilmek için kullandıkları olası sahte kimlik bilgileri ilgili birimlere gönderildi.

TELEFON URFA'DA KULLANILIYOR

CIA'dan gelen 2 telefon numarasının tespiti yapıldı. 544 814 0... numarayla başlayan hattın, Şanlıurfa'da kullanıldığı belirlendi. Hattın Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Mardin'de kullanılan birçok hatla bağlantılı olduğu tespit edildi. 553 133... No'lu hattın ise yine Şanlıurfa'da kullanıldığı ve Gaziantep, İstanbul ve Mersin illeriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Bilgilerin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, 81 kente gizli yazı göndererek olası eylemlere karşı duyarlılık istedi. İstihbarat birimleri de belirlenen telefonların bağlantılarını araştırırken, IŞİD'le bağlantılı 3 Filistinlinin yerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti. (Kaynak: Habertürk)
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