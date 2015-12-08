Cezaevinde Dizide Oynadı Annesine Haber Verilmedi

Deniz Seki’nin müzisyen ve şarkıcı kardeşi Serkan Seki, Best FM’de Yasemin Şefik’in canlı yayın konuğu oldu.

ANNEME, ABLAM DİZİDE OYNAYACAK DİYE HABER VERMEDİK!

“Bakırköy’de olmak ve ablanı görememek zor farkındayım. Neler hissediyorsun?” sorusu üzerine, Serkan Seki;

“ Üzücü, ama yarın göreceğim.”dedi.

‘Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz’ dizisinde Deniz Seki’nin konuk oyuncu olmasıyla ilgili heyecanlı olan Serkan Seki;

“Haftalar önce bizden yani aileden izin aldılar. Abim (Serdar Seki) ile anneme ablamın dizide oynayacağını gizledik.

Çünkü olayın gizli olması gerekiyordu. Anneme söyleseydik ağzından kaçırabilirdi. Çok heyecanlıyız.” dedi