Cem Yılmaz İftarlık Gazoz filmi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Yönetmen Yüksel Aksu’nun merakla beklenen ve başrolünde Cem Yılmaz’ın oynadığı “İftarlık Gazoz”, 29 Ocak 2016’davizyona girmesi bekleniyor. Film, başrol oyuncusu Cem Yılmaz’la kadim bir Anadolu hikayesini, mizah ve duygu yüklü bir anlatımla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cem Yılmaz’a sürprizli oyuncu kadrosuyla birlikte yeni çocuk yetenek Berat Efe Parlar eşlik ediyor. Yönetmen Yüksel Aksu, 80 öncesi dönemin ülkeyi saran siyasi etkilerinin gölgesinde, Anadolu kültürünün dayanışma duygusunu, iftar sofralarının sıcaklığını, Ege halkının eğlenceli doğasını ve tadına doyulmayacak bir usta-çırak ilişkisini merkeze alarak, çırak Adem’in (Berat Efe Parlar) gözünden anlatıyor. Cem Yılmaz, Cibar Kemal rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak : AA

