Cami inşaatı çöktü yaralılar var

Kahramanmaraş Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi' de gelişen olayda İshakoğlu Ali Rıza Efendi Camisi'nin kubbesinde yapılan çalışmada beton dökümü sırasında oluşan göçük nedeniyle işçiler enkaz altında kaldı, olay yerine çok sayıda kurtatma ekibi geldi





Olay, saat 11.00 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İshakoğlu Ali Rıza Efendi Camisi'nin kubbesine beton harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi.

Kubbenin cami içerisine düştüğü olayda inşaatta çalışan işçiler de göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla inşaattan çıkarılan 4 işçi hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, göçükte kalan diğer işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : DHA