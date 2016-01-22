Burcu Kara hayatı özgeçmişi kimdir?

Burcu Kara, 1 Mart 1980 tarihinde Bursa’da doğmuştur.Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4,5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi.



16 yaşında başladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Eskişehir’de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa´ya dönerek, kendi mesleği olan Yatırım uzmanlığı yaparken konuşmasını düzeltmek için diksiyon kursuna devam etti, bunun için İstanbul´a gidip gelmeye başladı. Olay TV´de program sunmasının ardından Kanal D´de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında Kanal D’de haber spikerliği yapmaya başladı. Bursa´daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul´a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks´te de haber spikerliği yaptı. Bir süre Şahika Tekand´da oyunculuk dersleri ve şan dersleri aldı.

2005 yılında Cine 5 kanalında “Cinesinema” programını sundu, 2007 yılında Show Max kanalında “Burcuyla” programının sunuculuğunu üstlendi.

“Haziran Gecesi” dizisinde, “O Şimdi Mahkum” ve “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” filmlerinde görev aldı. “Elveda Derken” ve “İpsiz Recep” dizilerinde rol almıştır.

2007 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Atıf Yılmaz eseri “Güllü”nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı.

Burcu Kara, oyuncu Buğra Gülsoy ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi, 02 Ağustos 2012 tarihinde de boşandı.

Rol Aldığı Filmler:

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2012 - Tozlu Yollar (dizi)

2011 - Yıllar Sonra

2011 - Aşkta Sınır Yok (dizi)

2010 - Nar çiçeği (dizi)

2010 - Kirli Beyaz (dizi)

2009 - Maskeli Balo (dizi)

2009 - Romantik Komedi

2008 - İpsiz Recep (dizi)

2007 - Elveda Derken (dizi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2005 - O Şimdi Mahkum

2004 - Haziran Gecesi (dizi)

Tiyatro :

Güllü

Tatlı Çarşamba