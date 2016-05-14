Burak Özçivit Kuveyt'te De Dönerci Açacak

Ortadoğu ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği Fahriye Evcen de Kuveyt'e gitti.

REKOR BEĞENİ ALDI

Burak Özçivit'in paylaştığı poz kısa sürede 240 bin beğeni alırken, fotoğrafın altına da yaklaşık 25 bin mesaj bırakıldı. Çifti yakından görmek isteyen Kuveytliler sokaklara döküldü. Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sürpriz Kuveyt ziyaretinin sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Daha önce İstanbul'da açtığı Balibey isimli dönerci dükkanıyla ticarete adım atan Özçivit'in Kuveyt'te de restoran açmak için kolları sıvadığı öğrenildi...

Baba mesleği dönercilik olan Özçivit, Levent'te açtığı Balibey isimli restoranı kapattı.

DİNAR ZENGİNİ OLACAK

Burada kendisine mekan bakan Özçivit'in rotasında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Dubai gibi ülkeler var. Yatırımlarını yurt dışına yapan Burak Özçivit için "Kazandığı dinarlarla Türk şeyhi olacak" esprisi yapıldı. Kendisine ait bir yapım şirketi de olan ünlü oyuncu, kazandıklarını har vurup harman savurmayarak sanat camiasının örnek isimlerinden gösteriliyor...