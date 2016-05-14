Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Burak Özçivit Kuveyt'te De Dönerci Açacak
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kuveyt'e sevgilisi Fahriye Evcen'le geldiğini duyuran Burak Özçivit'in dönerci açmak için dükkanlara baktığı açıklandı.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:30
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit, geçtiğimiz gün soluğu sevgilisi Fahriye Evcen'le birlikte Kuveyt'te aldı. Ortadoğu ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan sevgililerin Kuveyt'e gitmesi olay oldu. Ünlü aşıkların ülkelerine gittiğini instagram'da paylaştığı fotoğraftan öğrenen Kuveytli hayranları çifti mesaj yağmuruna tuttu.
Ortadoğu ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği Fahriye Evcen de Kuveyt'e gitti.
REKOR BEĞENİ ALDI
Burak Özçivit'in paylaştığı poz kısa sürede 240 bin beğeni alırken, fotoğrafın altına da yaklaşık 25 bin mesaj bırakıldı. Çifti yakından görmek isteyen Kuveytliler sokaklara döküldü. Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sürpriz Kuveyt ziyaretinin sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Daha önce İstanbul'da açtığı Balibey isimli dönerci dükkanıyla ticarete adım atan Özçivit'in Kuveyt'te de restoran açmak için kolları sıvadığı öğrenildi...
Baba mesleği dönercilik olan Özçivit, Levent'te açtığı Balibey isimli restoranı kapattı.
DİNAR ZENGİNİ OLACAK
Burada kendisine mekan bakan Özçivit'in rotasında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Dubai gibi ülkeler var. Yatırımlarını yurt dışına yapan Burak Özçivit için "Kazandığı dinarlarla Türk şeyhi olacak" esprisi yapıldı. Kendisine ait bir yapım şirketi de olan ünlü oyuncu, kazandıklarını har vurup harman savurmayarak sanat camiasının örnek isimlerinden gösteriliyor...
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Burak özçivitKuveytFahriye Evcen
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.