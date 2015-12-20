Bülent Ersoy'un elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bülent Ersoy önceki hafta Levent'te bulunan bir AVM'nin içindeki çok pahalı dünyaca ünlü lüks markaların satıldığı bir mağazaya gitti. Burada 4 bin TL değerinde bir elbise satın almak istedi ve "44 bedeni var mı?" diye sordu.

Mağazada diğer tüm bedenler vardı ama elbisenin 44 bedeni yoktu.

GİYEMEYECEĞİ ELBİSELER İÇİN 16 BİN TL ÖDEDİ

Bülent Ersoy bunun üzerine "Bu elbise bana nasip olmadıysa kimseye olmasın" dedi ve tüm bedenleri satın almak istedi. 16 bin TL ödeyen Diva elbisenin tüm bedenlerini aldı.